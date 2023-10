MonfalconeSovversione Exxx…Polzive!!! L’area sanitaria isontina uscita dal radar della manovra regionale da 337 milioni di euri. UilFp e Nursind: Sciopero inevitabile. Scendono in campo Cisint e Vita. Di cosa si occupano i nostri rappresentanti a Trieste?

Si sono esposti. Sono scesi in piazza la settimana scorsa di fronte all’ospedale San Polo assieme agli operatori sanitari e ai rappresentanti di Nursind UilFp. Sono gli amministratori del comune di Monfalcone guidati dal sindaco Cisint e dall’assessore Vita che da mesi denunciano una cronica discriminazione sanitaria in favore di Trieste. La situazione negli ospedali di Monfalcone e Gorizia è incandescente, soprattutto dopo le mancate risposte rispetto alle istanze delle sigle sindacali, fra le quali, autorizzare l’Azienda ad assumere nuovo personale in deroga al tetto di spesa. La situazione sta precipitando e oltre il Timavo ignorano. Oculistica, medicina e chirurgia non sono più in grado di fornire servizi adeguati alle richieste dei cittadini. Liste d’attesa allungate, sedute operatorie rinviate e riduzione delle attività ambulatoriali e a domicilio. La sindaca Cisint è stata chiara: E’ nostro diritto avere una sanità alla pari delle altre. Non vado col piattino in mano a chiedere ciò che ci spetta, anche perché se vado a Trieste col piattino c’è il rischio che gli asburgici mi portino via anche la scodella.

Intanto la cronaca dal fronte orientale riporta che l’area è abbandonata a se stessa e lo dimostra il fatto che nella manovra di assestamento da 337 milioni di euri discussa l’altro ieri in consiglio regionale, Gorizia e provincia non sono mai citate. Fantasmi. A più di qualcuno, durante un segretissimo vertice di ieri sul Carso, è scappata la rimostranza: Dove sono i nostri rappresentanti che abbiamo fatto eleggere in consiglio regionale? Di cosa si occupano? I riferimenti sono noti a tutti e sembra che non si accorgano che, per far funzionare la sanità isontina occorrono almeno 70 infermieri, 15 medici, 20 operatori socio sanitari e molte altre figure tecniche amministrative e sanitarie. Per tal motivo, lungo la dorsale del fiume la tensione è alle stelle e lo si capisce dalla piega su cui rischia di scivolare lo stato di agitazione ancora in corso e annunciato da UilFp e Nursind la settimana scorsa. Ad oggi non ci sono margini di soluzioni positive, pertanto pare sempre più probabile lo sciopero generale su tutto il territorio regionale. Data fissata: il 30 ottobre. Sanità infetta, Trieste malata.