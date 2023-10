MorettiSaetti Exxx…Polzive!!! Il consigliere regionale del PD non si fa incantare dalle esibizioni di Cisint sulla sanità isontina: Se ne accorge solo adesso? o annusa l’aria delle elezioni europee? Siluro ai consiglieri regionali Lega.

Isontino in ebollizione per via dello stato di emergenza cui è precipitata la sanità nell’area e per le numerose manifestazioni pubbliche contro l’azienda sanitaria giuliano-isontina. A queste manifestazioni hanno partecipato anche gli amministratori locali, la sindaca Cisint e l’assessore Vita di Monfalcone (vedi leopost). Da cosa dipende questo inaspettato (per Moretti) attivismo della sindaca? Il capogruppo in consiglio regionale dei Dem osserva:

«Leggo oggi (su leopost ndr) di un presunto malcontento da parte della sindaca di Monfalcone in merito al mancato finanziamento puntuale, nell’ultima manovra di bilancio regionale da 337 milioni, nei confronti della sanità isontina, così come di una discriminazione nei confronti della stessa da parte della Regione. Buonanotte!!! Cisint se ne accorge solo adesso? Sono anni, dal 2019 – da quando cioè il centrodestra ha votato la controriforma sanitaria Riccardi-Fedriga che ha annesso l’isontino a Trieste – che come PD denunciamo questo! Abbiamo portato casi concreti, dalla mancanza di personale nei reparti ospedalieri e sul territorio, alle liste di attesa lunghissime, alla mancanza dei medici di famiglia (alla guerra tra territori), all’inganno degli ambulatori ASAP (che ahimè non saranno una misura temporanea), alla carenza di servizi per gli esposti amianto (vedi ambulatorio pneumologico), alla dipendenza gerarchico-funzionale del materno infantile di Monfalcone nei confronti di Trieste. Su questo e su altri temi, denunciati pubblicamente, ci siamo sentiti dire dalla stessa Cisint che tutto questo non era vero. Adesso, improvvisamente, la sindaca si è svegliata. Meglio tardi che mai, mi verrebbe da dire: al di là della passerella di qualche giorno fa a San Polo alla manifestazione della UIL però, contano i fatti, e i fatti raccontano esattamente una storia ben diversa, fatta di negazione dei problemi, finti blitz a beneficio di telecamere e social, di “va tutto bene, non ci sono problemi”. Non è proprio così e la gente i problemi li vive quotidianamente! Anch’io sono andato a fine manifestazione a San Polo e ho avuto modo di dialogare con i dirigenti UIL per qualche ora proprio su questi temi, gli stessi che sto sollevando – inascoltato – da anni. Istruisca allora i suoi consiglieri regionali della Lega di maggioranza su come votare quando presenterò proposte che vanno in questa direzione. Allora sì sarà credibile». Infine la puntura di spillo elettorale: «Aspira forse a una candidatura alle europee?».