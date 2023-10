CameraDiCommercioLercio Exxx…Polzive!!! Il settantenne Da Pozzo, in quota Agrusti, svende il Friuli per sistemarsiilculo in CCIAA: Esclusa dalla giunta camerale la più grande Confindustria della regione. Asse Trieste-Pordenone-Tolmezzo contro il Friuli.

Secondo quanto riporta il Messaggero Veneto di oggi, la Camera di Commercio di Pordenone-Udine sarebbe orientata ad escludere gli industriali friulani dalla nuova giunta camerale che verrà nominata domani. Lo riferisce il vice presidente di Confindustria Paolo Petrucco che spiega: «Credo che la decisione di escludere Udine sia grave in quanto rappresentante di un territorio, oltre che di un settore, che vale il 32% dell’industria regionale. Non trovo corretto dal punto di vista istituzionale che non si tenga conto del ruolo di questa associazione». Petrucco è l’unico baluardo friulano che si oppone alla sciagurata prospettiva del nuovo assetto giuntale della Camera di Commercio e coglie l’occasione per rifilare un baccalà doloroso al presidente più “stagionato” che la storia camerale ricordi. Nel mirino finisce Giovannino Da Pozzo (imprenditore nel settore del commercio…) che, tra un’escamotage e un altro, è in sella da 16 anni. Con la recente nomina a presidente raggiungerà i 21 anni di carica. Petrucco osserva: «Non riteniamo corretto che le cariche siano rinnovabili, mentre accade che la CCIAA ha per il quarto mandato lo stesso presidente a discapito del principio di rotazione, anche tra categorie». Un caso più unico che raro determinato dall’intesa col pordenonese Agrusti che domani verrà nominato vice presidente. In pratica, il tolmezzino Da Pozzo, svende il Friuli ai pordenonesi e diventa un complice dell’esclusione di Gianpiero Benedetti, uno dei più grandi industriali del Friuli a livello mondiale. Prestarsi a questa miserabile schermaglia tra Pordenone e Udine, consentirà al recordman di poltrone di tirare un compenso annuo di circa 100 mila euri (terza classe dimensionale), mentre al suo burattinaio Agrusti la mesata sarà ridotta del 30% rispetto a quella del presidente. Un clan ben rodato che si compone della presenza dell’udinese filo-triestino Massino Paniccia (presidente Confapi e CrTrieste) che riesce a sdoppiarsi o quadruplicarsi, a seconda delle esigenze, all’interno del Consiglio. Nella precedente assemblea rappresentava gli spedizionieri, questa volta gli industriali. Infine le nomine in capo al presidente. E’ stato confermato a Maria Lucia Pilutti l’incarico di Segretario Generale per ulteriori due anni, fino al 7 luglio 2025. La retribuzione sarà di circa 120mila euri/anno.

Impressionante l’elenco di poltrone occupate dal settantenne tolmezzino al vertice della Camera di Commercio Pn-Ud: è presidente di Promos Italia; vicepresidente di Confcommercio nazionale; presidente di Innexta scrl, di Confcommercio Udine e di Confcommercio FVG. Membro del consiglio di Amministrazione e presidente del Comitato esecutivo di Fin.Promo.Ter. scpa – Finanziaria per la promozione del settore terziario, e di Confidi Friuli. Non è una regione per giovani.