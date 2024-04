SbamKronospan Exxx…Polzive!!! Il Tribunale di Udine supremo custode delle garanzie costituzionali: Il Giudice assolve leopost dalle scombinate accuse dell’amministratore della Kronospan Cenedella. Era difeso dal modesto studio legale Tutino. Rasi al suolo i leccaculo udinesi degli austriaci.

Il Tribunale di Udine ha assolto oggi il giornalista e direttore responsabile di “leopost” dalle accuse di diffamazione relativamente a due articoli apparsi su questo sito di manigoldi dove “All The News That’s Fit To Click“. Chi aveva presentato disordinatamente querela in Procura era Massimo Cenedella, amministratore unico della Kronospan, una ditta con sede a San Vito al Tagliamento (Pn) e specializzata in truciolari. Messa in piedi nella zona industriale Ponte Rosso per fare concorrenza alle friulane Bipan e Fantoni. Riguardo l’assoluzione, determinanti sono state le osservazioni dell’attentissimo avvocato di leopost Rossana De Agostini. L’impianto accusatorio era privo di “Cosa pertinente al reato”. Cendella pensava di farla franca, magari confidando nella mediocrità dello studio legale cui si è rivolto, ovvero quello dei Tutino di Udine, i cui avvocati Santo e Francesca, sono iscritti al foro di Foggia. In pratica, l’amministratore della Kronospan aveva chiesto la condanna per diffamazione e un risarcimento di 25mila euri. Ma mancava tutto. Come poteva condannare un giudice se il Cendella non aveva prodotto gli elementi che avrebbero consacrato il reato? Per questi motivi il Tribunale di Udine (giudice Del Torre), presidio laico, liberale, garante delle prerogative costituzionali relativamente alla salvaguardia del diritto di cronaca e della libertà di stampa, ha assolto il direttore Leonarduzzi perché il fatto non sussiste. Tuttavia la vicenda presenta un retroscena davvero curioso. Chi ha consigliato il modesto Studio legale Tutino all’azienda austriaca e all’amministratore Cendella? Sono i basabanchi della Kronospan che pullulano soprattuttto a Udine. Si tratta di giornalisti pennivendoli, avvocati e consulenti-procacciatori di clienti in sofferenza economica. Recentemente era apparsa in rete anche un’intervista lecca-lecca al querelate di leopost realizzata da un fantomatico sito dal titolo “Potere Verità“. Quale verità? quella dei ruffiani cagasotto a cottimo? La verità è fuoco. Qui, e solo qui su leopost, arde. E i lettori lo sanno visto che le visite sono in continuo aumento. Merci. A breve la grande festa. Sarà “Festa dell’Assoluzione“.