CàMarianTreccartian Exxx…Polzive!!! L’agriturismo di Martignacco (Ud) eletto a studio ovale del Treccartaro. Dopo Maurizio Franz e Pirrò, ieri Saro ha convocato un segretissimo vertice col più grande esperto di PA d’Italia. Chi era l’avvenente assessora attovagliata coi due mattoni della Prima Repubblica?

L’agriturismo “Cà Marian” di Faugnacco in comune di Martignacco (Ud) eletto a cabina di regia elettorale dell’ex Senatore di Forza Italia Ferruccio Saro. C’è chi preferisce Udine (molto frequentato “Il Marinaio” di borgo Grazzano. Si ritrovano spesso un assessore, il fedelissimo giornalista e assistente) e chi invece la periferia come Saro Treccartaro. Sabato scorso, per esempio, è stato vergato il patto dell’asparago con Maurizio Franz e Roberto Pirrò per le elezioni nel comune di Moruzzo, ieri invece il tema era molto più vasto. La levatura del commensale, Emilio Terpin, è certificata dal suo ineccepibile background. Dal 1990 ai vertici delle partecipate pubbliche regionali: aveva iniziato con lo Iacp che allora contava 22 mila appartamenti e 150 dipendenti; la presidenza del Frie; commissario straordinario al Burlo; presidente Finest e infine presidente di Autovie Venete fino al 2015 prima dell’arrivo di Castagna. Un professionista infaticabile. Capace di volare in Canada a sciare, farsi portare sulle piste da un elicottero e rientrare a Trieste in tempo per l’udienza. Tutto nello spazio di un week end. Highlander. A completare la simpatica tavolata, oltre a Matteo Saro, svettava, per altezza, la sorpresa del giorno: un’avvenente assessora della zona assetata di segreti del “palazzo” che il Sahar e Terpin hanno narrato amabilmente. Inevitabile sospettare che all’amministratrice (in odor di candidatura in un comune dell’area) i mattoni della Prima repubblica hanno svelato i segreti di una buona campagna elettorale e come ottenere qualche preferenza in più rispetto al magro bottino di 5 anni fa. I risultati li vedremo dopo le 14 del 10 giugno. Lunedì. Al Cà Marian intanto, stanno allestendo gli spazi.