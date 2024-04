BinBonBredeon Exxx…Polzive!!! Zampata adriatica dei BenitoRemix: Giovanni Bredeon è il candidato sindaco a Grado sostenuto da tre liste: Fratelli d’Italia, Coraggio Italia e la civica. Appoggio del sindaco di Venezia Brugnaro.

L’esperienza non guasta e Bredeon, riguardo alla discesa in campo alle prossime elezioni, deve aver riflettuto a lungo sulle potenzialità dell’isola. Enormi. Esattamente il 28 marzo scorso su queste pagine si scriveva: “Fratelli d’Italia: Veto su Ronchiato, via libera a Giovanni Bredeon candidato sindaco”. Ieri sera, dopo il segretissimo vertice dei meloniani sull’isola, è stato deliberato il suo nome come candidato sindaco della coalizione che comprende Fratelli d’Italia, Coraggio Italia e la lista del sindaco. Ci saranno i simboli dei partiti. Bredeon è uno dei più profondi conoscitori del settore della nautica gradese, demanio marittimo, comparto decisivo per l’economia locale. E’ il gestore di “Navigare 2000”. L’accordo con Coraggio Italia di Maurizio Delbello gli consentirà di intavolare un negoziato di grande respiro europeo per Grado: linea privilegiata con Venezia. Il sindaco Brugnaro, segretario di Coraggio Italia, parteciperà direttamente alla campagna elettorale del meloniano. Una scossa formidabile rispetto alle dolenti amministrazioni degli anni scorsi. E’ un elemento di chiarezza e di vitalità amministrativa rispetto alla dubbiosa vicenda della candidatura del presidente della Git, Roberto Marin, sostenuto da Lega e Forza Italia. L’ex sindaco, nel pieno dei preparativi per l’apertura della stagione 2024, abbandona l’azienda per inseguire il miraggio di primo cittadino. Improbabile che vinca, e per l’appunto i gradesi si chiedono: come verrà risarcito il suo impegno? Grado, sarà un dì misero esempio.