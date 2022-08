SballoFriulano Exxx…Polzive!!! Il Kebab non inganna il nuovo Questore: Cocaina e hashish rinvenuti all’interno di un negozio di via Roma a Udine.

L’operazione risale a mercoledì scorso e oggi sono stati resi noti gli esiti della retata: In un negozio di kebab i poliziotti della Questura con l’ausilio di un’unità cinofila della polizia locale procedevano ad un accurato controllo che dava esito positivo: all’interno del locale, peraltro con tutti gli espositori e i frigoriferi vuoti, privo di qualsiasi alimento o bevanda destinati alla somministrazione o vendita, si rinvenivano due involucri di hashish, sul bancone della cucina, nascosti tra rotoli di carta stagnola e di cellophane, usati per il confezionamento delle dosi di stupefacente, per un peso netto complessivo di 30,4 grammi, e tre dosi già confezionate e pronte alla vendita di cocaina, per circa 1 grammo di peso netto. Gli agenti hanno perquisito l’abitazione del gestore del locale, un cittadino pakistano di 39 anni, residente in città, dove è stato rinvenuti altro stupefacente attribuibile all’uomo (9,4 grammi di hashish), oltre all’ingente somma di denaro di 10.750 euro, evidentemente provento di attività illecita legata al traffico di stupefacenti. Lo stupefacente, il denaro, il bilancino e tre telefoni cellulari, nonché i locali del pubblico esercizio sono stati quindi sottoposti a sequestro penale e l’uomo, al termine dell’attività, associato alla casa circondariale di Udine. Stamattina è stato convalidato l’arresto, sussistendo l’esigenza cautelare di impedire la reiterazione del reato, il gip ha disposto nei confronti dello straniero la misura cautelare degli arresti domiciliari.Nel corso del servizio un altro cittadino pakistano 27enne è stato, per lo stesso reato, deferito in stato di libertà all’autorità giudiziaria in quanto trovato in possesso di tre involucri di hashish, per circa 14 grammi di peso netto.