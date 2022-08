CaligoCodroipo Exxx…Polzive!!! Analisi del progetto di gestione termica all’Asp Moro. Chi è il legale amico della calotta del Medio Friuli interpellato dal commissario?

Un ginepraio di intrecci, affidamenti, incarichi, revoche e milioni di euri che ballano attorno a uno degli scandali più clamorosi del centrodestra friulano. Il business è sempre quello: le case di riposo. In questo caso l’ASP Moro di Codroipo gestita “politicamente” per 11 lunghi anni dal centrodestra e il progetto monstre del valore di 13 milioni e 600mila euri legato alla “Riqualificazione energetica gestione termica ed elettrica” della struttura.

Poco prima che vincesse il centrosinistra, il Cda dell’Asp si è dimesso ed è arrivato un commissario, Salvatore Guarneri, il quale, con delibera dell’8 agosto scorso “…ha ritenuto di incaricare un qualificato studio legale per la disamina approfondita del complesso ed articolato procedimento amministrativo”. Per quale ragione il commissario Guarneri, amministratore unico di Socialteam di Grado, evita di annotare in delibera il nome dello studio legale incaricato? sarà l’avvocato della compagnia di giro che ha preso la tranvata il 27 giugno? Chissà. Teme forse di riportare nell’atto amministrativo la parcella stellare che paga Pantalone?

La situazione è critica giacché all’Asp vogliono vederci chiaro rispetto all’operazione di partenariato pubblico privato avente ad oggetto la “Gestione Termica ed elettrica della casa di riposo, lavori di riqualificazione del complesso edilizio”. Secondo il commissario, la nomina a Rup del progetto da 13milioni e 600mila euri all’ex direttore Valentina Battiston “viene ritenuta incompatibile con le indicazioni fornite dal Piano Nazionale Anticorruzione, ove viene specificato che va evitato, per quanto possibile, di attribuire le funzioni di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ad un dirigente con funzioni di gestione e amministrazione nell’ambito delle aree a più elevato rischio come l’ufficio contratti o l’ufficio preposto alla gestione del patrimonio”. Per questo motivo, si legge nel documento del commissario, è stato avviato un procedimento di vigilanza.

Agosto rovente e impegnativo per il centrodestra che si trova imbrigliato nell’insidiosissimo triangolo Codroipo-Grado-Palmanova.