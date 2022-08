ArrostoFriulano Exxx…Polzive!!! Il deputato triestino Tondo attacca Fedriga e l’assessore Alessia Rosolen: “Vagonate di soldi nei centri per l’impiego. Con quali risultati?”. Elezioni: riprende quota lo scambio Callari-Calligaris. Il caos centrini.

Inaspettato e chirurgico attacco alla giunta Fedriga da parte del deputato Renzo Tondo, eletto nel 2018 nel collegio uninominale di Trieste. Nel mirino uno degli assessori più vicini al presidente Fedriga, Alessia Rosolen. Il brano è apparso ieri in rete e ripreso dal Messaggero Veneto. L’ex presidente parte da lontano, osservando la crisi delle industrie: “Burgo. Sertubi. Principe. Flextronics. Adesso, Wartsila. Senza dimenticare la Ferriera, pur con le sue peculiarità, e altri focolai più o meno piccoli”, per arrivare ai centri per l’impiego che sono di diretta competenza dell’assessore Alessia Rosolen. Il siluro è potentissimo. Scrive Tondo: “C’è un grande tema legato al quadro triestino e, allargando il compasso, al tema del lavoro. È doveroso prendere atto del fallimento dei Centri per l’Impiego. Su 100 persone che cercano occupazione, solo 7 trovano risposte dai Cpi, spesso per lavori a tempo determinato con retribuzioni basse. Le imprese, quando cercano profili professionali, raramente prendono in considerazione i Cpi, al netto delle vetrine del modello recruiting day. In questi anni, la politica ha iniettato di liquidi il sistema dei Centri per l’Impiego, investendo vagonate di milioni per il rifacimento delle sedi e per l’ampliamento degli organici. Il Friuli Venezia Giulia ha attinto abbondantemente dalle casse statali per potenziare i Cpi. La domanda è: con quali risultati? Sono, forse, i Cpi più competitivi e concorrenziali? Erogano un servizio di qualità? È vero che gli unici profili professionali cui trovano risposta sono quelli poco qualificati, mentre non esistono risposte adeguate per laureati o persone con alte specializzazioni?” Il deputato è un fiume in piena. Inarrestabile, e suggerisce le proposte: “Servono figure che facciano da raccordo tra imprese e servizi pubblici per il lavoro (…), la politica, ancora una volta, non ha creato figure professionali per aumentare la competitività di un servizio (…). Serve una nuova governance, serve gente che conosca realmente il mercato del lavoro (…)”. Una critica puntuale che comprende la crisi industriale di Trieste e l’organizzazione dei centri per l’impiego. Sullo sfondo le dinamiche dei riparti nei collegi per le politiche con le novità che riguardano i centrini: Fratelli d’Italia cederà ai centristi Lupi (Tondo)-Toti e Brugnaro-Udc una quota di collegi: agli undici iniziali si sommano altri 3-4 per finire a 15 come totale. Così ripartiti: 5 a Maurizio Lupi, concentrati nel Lombardo-Veneto, non c’è il Friuli per Tondo. Due a Toti in Liguria e due a Brugnaro in Veneto; uno a Sgarbi e 4 o 5 all’UDC: due Campania e due o tre in Sicilia. Tondo dovrebbe candidare la promessa Giulia Manzan nel Veneto trovando un accordo con Lupi. Difficile in Lombardia. In quanto ai rumors sui candidati della Lega in Friuli, anche se da qui al 22 agosto tutto può succedere, prende corpo la capolistura dell’assessore Callari. Come anticipato su queste pagine la scelta dell’esponente della giunta Fedriga di volare a Roma, sarebbe funzionale a far subentrare al suo posto il cocco di Cisint: il consigliere regionale Calligaris (65 voti a Monfalcone).