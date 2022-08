LegaMotosega Exxx…Polzive!!! Salvini teme la linea rossa 10%. Governatori in soccorso per salvare la baracca: Fedriga, Zaia e Fontana capilista.

L’anticipazione è apparsa su “La Stampa” di ieri e si riferisce alle imminenti elezioni politiche. Uno snodo decisivo per segretari (vedi Letta) e futuro dei partiti. In Friuli doppiamente importante visto che a maggio si andrà al rinnovo del consiglio regionale. Per la Lega un doppio appuntamento che non ammette errori. Fratelli d’Italia ormai viaggia attorno 20% e, se alle politiche il trend positivo dovesse essere confermato anche nelle regioni del Nord, la situazione diventerebbe impegnativa. Pensare a una coalizione in consiglio regionale composta da una maggioranza di consiglieri (Fratelli d’Italia) asimmetrica rispetto al presidente della giunta fa venire i brividi agli alleati. Per questo motivo Salvini vuole tenere testa a Fratelli d’Italia almeno nelle regioni più importanti: Veneto, Friuli e Lombardia.

Come riporta «La Stampa», “Il leader della Lega starebbe pensando di candidare alle elezioni politiche del 25 settembre i governatori di Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia. A Salvini “farebbe piacere” Luca Zaia, Massimiliano Fedriga, Attilio Fontana “se rispondessero alla chiamata alle urne, dando una mano”. Secondo il retroscena l’ipotesi è stata avanzata una settimana fa, durante una riunione ristretta dei vertici della Lega. “L’idea sarebbe quella di inserirli nel listino proporzionale, come capilista. Un modo per frenare l’emorragia di consenso e tenere legato un elettorato fedele e, per quanto riguarda veneti e friulani, soddisfatto del governo regionale”, si legge nell’articolo. “Si tratterebbe di una candidatura “di scopo”, dal momento che una volta eletti Zaia, Fontana e Fedriga sceglierebbero di restare al governo della rispettiva Regione, rinunciando al seggio in Parlamento per far posto a un altro candidato leghista”. Visto l’obbligo della quota di genere, inevitabilmente dietro a Fedriga in Friuli deve esserci una donna. Vedi caso Bubisutti del 2018.