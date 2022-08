ArrostoFriulano Exxx…Polzive!!! Figli di un dio maggiore: Fontanini chiude un occhio sugli arretrati non pagati di un locale di Udine: i dettagli. Bastonato il calciatore bianconero Brandon Soppy per un divieto di sosta.

La comunicazione ai gestori della “Italian Excellence”, IE, da parte dell’ufficio locazioni di palazzo D’Aronco e predisposta dall’Istruttore amministrativo contabile, è stata inviata a metà luglio. Il testo è chiaro: Si chiede il versamento immediato dei corrispettivi della concessione relativi alle mensilità di aprile, maggio e giugno. Totale 11.500 euri. Secondo la prassi peronista introdotta dal sindaco Fontanini e in particolare dall’assessora leghista Laudicina, il mancato pagamento anche di una sola mensilità (art 4 del regolamento concessioni sottoscritto il 15 luglio 2020 dalle “Prosciutterie Dall’Ava Srl) prevede la cessazione automatica senza necessità di diffida per i ritardi di oltre 20 giorni. Dal palazzo bocche cucite e nessuno vuole commentare. L’assessora leghista fa finta di non sapere per non mettere nei guai gli habituée del locale frequentato dal sindaco e i suoi ruffiani. Cosa pensare del fatto che le inadempienze della Prosciutterie di Dall’Ava passano in secondo piano e invece le antenne del palazzo sono ben ritte per gli ospiti della città? L’episodio accaduto oggi è da Benito-Re-Re-Remix. Brandon Sappy, calciatore dell’Udinese, aveva sistemato provvisoriamente nella tarda mattinata di oggi la sua Mercedes classe A in via Cavour, dove parcheggiano temporaneamente quasi tutti gli udinesi, anche gli amici degli scappati di casa che stanno a palazzo. Nulla da fare. I vigili, appena hanno intravisto il bianconero Sappy, si sono precipitati sul coupé ed hanno iniziato ad elencare la teoria delle punizioni. Multa e rimozione del mezzo con il carro attrezzi che, inavvertitamente, ha danneggiato la parte anteriore della vettura. Il benvenuto udinese al calciatore francese. Voilà.