OléShade Exxx…Polzive!!! Fontanini si affida al rapper torinese per rinfrescare l’immagine incrostata di Udine. Concerto di chiusura di Friuli Doc: 26mila euri.

Con una procedura rapida e pilotata da parte degli uffici comunali, l’assessore Franz ha affidato direttamente alla Pregi dell’amico Pontoni l’organizzazione del concerto finale di Friuli Doc in programma domenica 11 settembre.

E’ l’ultima edizione del sagrone friulano organizzato dal centrodestra che ha governato inaspettatamente Udine. Tuttavia, nella remota speranza che a maggio del prossimo anno qualche svalvolato li possa ancora votare, gli sbagliati di Palazzo d’Aronco le tentano tutte. Per il gran finale di Friuli Doc dell’11 settembre hanno invitato in piazza libertà un rapper-doppiatore amico di Fedez. Si tratta di Vito Ventura, in arte Shade, come la cantante degli anni ’90. La scelta di un rapper fa pensare a nuove strategie elettorali che il centrodestra friulano tenta di percorrere. I teorici dei flussi elettorali friulani sono al lavoro, ma devono fare i conti con polenta e frico che non c’entrano nulla col target di Shade. Come potrà combinarsi il Cabernet con l’hip hop del cantante torinese? L’unica spiegazione è legata alla ricerca di segmenti di elettorato che sono totalmente estranei al leghista vitaliziato che siede a palazzo D’Aronco. In ogni caso, secondo la recente determina e vista la documentazione amministrativa allegata, l’assessore ai Grandi Eventi Maurizio Franz ha scelto di affidare alla Pregi Srl il servizio del concerto al costo complessivo di € 25.620,00 (pari ad € 21.000,00 + € 4.620,00 per IVA al 22%).