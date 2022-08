GradoFranado Exxx…Polzive!!! Nuovo episodio di maltrattamenti in Casa Serena. Anche con Socialteam la musica non cambia. Guarneri ammette: situazione critica. L’opposizione chiede le dimissioni di Kovatsch.

Scoppiettante consiglio comunale ieri sera a Grado. Doveva essere una seduta senza particolari tensioni e invece sono esplose scintille mirabolanti da far invidia alle stelle di San Lorenzo. Il vulnus è sempre la struttura Casa Serena con, purtroppo, un nuovo caso di maltrattamenti verificatosi lunedì.

Col rapidissimo e “sospetto” passaggio dalla Cooperativa KCS alla Socialteam Srl, i servizi e le attenzioni verso gli anziani e le persone fragili ospiti della struttura Casa Serena, dovevano essere di alto livello. Tutte balle. Non è passata nemmeno una settimana da quando è stata avviata la gestione Socialteam che lunedì scorso si è verificato un nuovo episodio di maltrattamenti verso una persona ospite nella struttura. L’operatore sanitario che si è reso protagonista della vicenda è stato licenziato. L’amministrazione comunale è venuta a conoscenza solo martedì. E ai consiglieri di opposizione in visita alla struttura non era stato riferito nulla. Sull’episodio, Reverdito, Fabris e Cicogna hanno presentato ieri sera, prima dell’inizio dei lavori, un’interrogazione che ha mandato in bestia il sindaco Kovatsch. I consiglieri, oltre a chiedere le dimissioni del sindaco, hanno interrogato la maggioranza per avere risposte su: “Come intende agire l’amministrazione comunale dopo i nuovi casi di maltrattamenti?”. Il sindaco, annusata la problematicità della nuova gestione, ha invitato in aula l’amministratore unico di Socialteam Guarneri, il quale, invece di rassicurare consiglieri, parenti e ospiti della struttura ha illustrato brutalmente la complessità della situazione: “Non siamo in grado di trovare personale e siamo in grossa difficoltà. Non riusciamo a sanare le carenze – ha ammesso il direttore – Qui a Grado c’è un’atmosfera di tensione; fra blog (???!!!!) e social, il clima non è buono. Anzi – aggiunge Guarneri – c’è troppa aggressività da parte dei familiari. Abbiamo bisogno di tempo”. Affermazioni svalvolate che hanno mandato su tutte le furie la consigliera Reverdito indiavolata protagonista del consiglio di ieri sera. “Verificato che le motivazioni di questo cambio da KCS a Socialteam erano tutte da ricondursi ai maltrattamenti che si sono verificati nel novembre del 2021, oggi tali motivazioni sono state smentite dai fatti – osserva la consigliera – E come mai – si chiede Reverdito – visto che l’organizzazione che eroga il servizio è parificata a un ufficio comunale e il potere d’ingerenza è il medesimo del comune, questa amministrazione non ha ritenuto opportuno informare i parenti della persona tempestivamente?”. La consigliera ha chiesto ripetutamente le dimissioni del sindaco che sono state, ovviamente, respinte. Ma in aula è il caos. All’intervento di Guarneri hanno replicato sia Fabris che Cicogna. Fabris: “La società non è ancora pronta ad affrontare il lavoro all’interno di casa Serena. Lei ha fatto capire che dovete reclutare disoccupati: Basta che respirino, voi li assumete”. Il consigliere del PD Cicogna ribadisce: “E’ stata una decisione affrettata. La Socialteam non era pronta e preparata a prendere in gestione la casa di riposo. Ci avete raccontato la storia che da domani tutto sarebbe tornato alla normalità…invece siamo peggio di prima. Dopo una settimana un nuovo episodio di maltrattamento e una OS licenziata”. Per Socialteam di Guarneri non è un bell’esordio e la burrasca su Kovatsch sta arrivando. Basta solo attendere l’autunno.