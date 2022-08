GrazieRoma Exxx…Polzive!!! Perché agli assessori regionali non conviene andare in Parlamento? Qui si tira circa 12mila euri/mese, si dorme a casuccia e ti rimborsano viaggi e missioni.

Hic manebimus optime. Perché agitarsi tanto per Monte Citorio o Madama quando a Nord Est si fa politica a pochi chilometri da casa e senza i costi della città eterna?

Al presidente della giunta Fedriga gli viene riconosciuto un indennitario complessivo di 12.530 euri/mese (compresi i rimborsi spese di esercizio di mandato) al quale vanno aggiunti gli importi dei viaggi e servizi che nei primi 6 mesi del 2022 hanno raggiunto la cifra di 6.704 euri. Il vice Riccardi tira 12.000 mila euri, rimborsi compresi. Nei primi sei mesi dell’anno non sono registrati compensi per importi viaggi o missioni. Per gli assessori, l’importo indennitario è di 11.400 euri, rimborsi compresi. Nei primi sei mesi del 2022 sono stati rimborsati importi di viaggi per servizi e missioni a Zannier per 4.000 euri; Gibelli 800; Scoccimarro 500; Bini 600; Roberti 186; Pizzimenti 1.900; Callari 67 euri; Alessia Rosolen 2.652 e nessun importo per Barbara Zilli. Come molti ricorderanno, nei primi resoconti rispetto alle ipotesi di candidati per le elezioni politiche, erano spuntati i nomi di tre assessori regionali: Sebastiano Callari, Barbara Zilli e Fabio Scoccimarro. Tutti e tre i nomi, ad oggi, paiono essere tramontati. In tal senso spuntano anche le ragioni sia economiche e, non trascurabili, quelle logistiche. Il curriculum val bene un mandato ma le comodità del lembo nordestino, rispetto alle mesate dei parlamentari, (10.500 euri/mese), sono imbattibili. Del resto, alcuni assessori sono già tranquillamente in vacanza. Alcuni a Forte Village in Sardegna e altri in montagna. Rigorosamente Friulana.