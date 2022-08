ForniAssetati Exxx…Polzive!!! Il sindaco Marco Lenna voleva fare il furbo con A2A: Il Tribunale delle acque annulla una concessione idroelettrica e inguaia regione e comune. Polverizzati 500mila euri. Paga Pantalone friulano

Quanto è costato a Pantalone friulano l’azzardo di un sindaco leghista che voleva, senza autorizzazioni, captare l’acqua da uso civico, in uso idroelettrico? Gli impegni di spesa sfiorano i 500mila euri. Ora l’impianto per la captazione furbetta è chiuso.

Con sentenza dell’aprile scorso, il Tribunale delle Acque Pubbliche presieduto da Francesco Tirelli, ha dichiarato illegittimo il titolo concessorio di “uso idroelettrico” della derivazione già in essere per uso “idropotabile” del comune di Forni di Sotto. Al tempo dell’azzardo, sindaco di Forni di Sotto era Marco Lenna e vice il devoto Coradazzi. Quest’ultimo ha fatto ricorso in Cassazione che ha riconosciuto solo l’uso potabile. In ogni caso il Tribunale ha annullato la concessione alla variante furbetta e condannato il comune di Forni di Sotto e la Regione Fvg al pagamento delle spese legali (4.000 euri). La regione è stata condannata perchè nel 2018, aveva ammesso il comune di Forni di Sotto a istruttoria breve affinché potesse ottenere la concessione di derivazione da uso idropotabile a idroelettrico, rapidamente. Gli uffici non avevano pubblicato la documentazione sul Bur. In pratica i fornesi dovevano sopportare lo scandalo di uno spreco del bene pubblico di 20 litri al secondo che finiva negli scarichi. L’incredibile documentario è così narrato:

Nel 2014 il sindaco di Forni di Sotto Lenna aveva annusato l’affare della concessione idroelettrica: sfruttare il flusso delle acque per produrre energia e farsela pagare. Per questo motivo aveva annunciato ai carnici (nel 2014…) un imminente allarme di carenza idrica. Nel 2016, dopo aver ottenuto la concessione dalla regione, sono partiti i lavori per realizzare un impianto di captazione acquedottistica. Giacchè l’acqua scorre in abbondanza, l’allora sindaco querelante Leopost, aveva ottenuto dalla regione anche un’autorizzazione per la captazione idroelettrica. Va detto che la società A2A, titolare delle concessioni di captazione sul Tagliamento e del torrente Chiaradia, appreso della presentazione da parte dell’allora sindaco Marco Lenna e della regione Fvg di un’istanza di concessione di uso idroelettrico, aveva impugnato il provvedimento di fronte al Tribunale delle Acque Pubbliche deducendo l’illegittimità della concessione. Nella pratica i magistrati hanno rilevato che la nuova utenza idroelettrica non può permettere al comune dei furbacchioni Lenna-Coradazzi d’invocare l’utenza “Idropotabile” per l’uso “Idroelettrico”.