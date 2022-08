PalmanovaFerita Exxx…Polzive!!! Successo del consiglio comunale aperto sul destino dell’ospedale. Caporetto del centrodestra: ignorate le preoccupazioni dei cittadini.

Il consiglio comunale “aperto” convocato ieri sera in piazza a Palmanova è stato un successo oltre ogni previsione. La sanità è una cosa seria e le preoccupazioni dei cittadini per il destino di un presidio sanitario dal futuro incerto, ha richiamato sotto la Loggia oltre un centinaio di attentissime persone. Il direttore generale dell’Azienda Sanitaria Caporale, spedito da Riccardi a Palmanova a farsi travolgere dalla Caporetto politica del centrodestra, sembrava De Gasperi in quel 10 agosto del ’46: “Prendendo la parola in questo consesso sento che tutto, tranne la vostra personale cortesia, è contro di me…”. I fischi si son levati lo stesso e l’ex sindaco di Torviscosa Fasan non riusciva a trattenersi.

Certificata la rovinosa assenza della minoranza, i lavori sono iniziati con le domande che i consiglieri e assessori hanno rivolto al Direttore. I 3 reparti sospesi quando verranno riaperti; le attività programmate ora sospese; la questione dell’Rsa interna all’ospedale; quando riaprirà chirurgia e ortopedia d’urgenza; l’illusione del reparto oculistica; il personale medico e il Pronto Soccorso allo sfacelo. Ma il vulnus è uno solo, irremovibile: la chiusura del punto nascita. Al punto che Martines, visti i numeri di Latisana (460 nascite), chiede a Caporale: Quando chiuderete il reparto? E infatti il punto nave lo descrive la consigliera Monica Catalfamo: “Il declino dell’ospedale di Palmanova è frutto di scelte politiche. Riccardi e Fedriga dovevano essere qui a rispondere a quella parte di cittadini che rientra nel perimetro dell’Azienda Friuli Centrale”. Il direttore tenta di replicare ma si capisce lontano un miglio che ha il freno tirato. Non convince, attribuisce la maggior parte delle cause al Covid, alla pandemia e al governo centrale. Non c’è personale? Causa Roma. Per questo Martines ha gioco facile a replicare al direttore: “Non mi hai convinto, non hai dato risposte e nemmeno sul direttore sanitario che ha dato le dimissioni sei stato chiaro”. Ma il petardo il vice sindaco lo tira al centrodestra: “Vedo i consiglieri Iacop, Honsell e Moretti e mi chiedo, come mai alcuni capigruppo che vengono spesso qui a pasturare voti per le prossime regionali oggi non ci sono?”. I riferimenti sono molto diretti, e non certo casuali. Pertanto il vice sindaco facente funzioni di sindaco Martines non demorde: Chiederò (…) al sindaco di convocare un nuovo consiglio comunale aperto per invitare di nuovo Fedriga e Riccardi.

Fra gli assenti è stata notata anche la figura del sindaco di Cervignano Balducci, presidente dell’abito socio assistenziale dell’Agro Aquileiese. Presenti il direttore della Fondazione Aquileia Tiussi, il sindaco di Bagnaria Arsa, di Campolongo-Tapogliano e di Ruda.