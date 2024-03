SballiNelleValli Exxx…Polzive!!! Frantumata la Comunità di Montagna del Torre-Natisone: Tarcento, Nimis e Magnano votano contro il supporto ai servizi tecnici: Nessuna pietà per i piccoli comuni.

E’ il Friuli Orientale, quel lembo di terra martoriato dalle tragedie del secolo breve e che ancora oggi subisce l’incubo dei suoi fantasmi. Le sagome sono apparse all’ultima assemblea della Comunità di Montagna del Torre Natisone del 7 marzo scorso dove il neo presidente Comugnaro aveva convocato i sindaci dei 15 comuni (assente Taipana) per deliberare un atto di indirizzo volto ad individuare un percorso innovativo, in linea con gli indirizzi della regione, per fornire ai Comuni che ne avevano fatto richiesta (Drenchia, Grimacco, Savogna, Stregna, San Pietro al Natisone e Pulfero) il supporto per la gestione dei servizi tecnici (opere pubbliche e procedure espropriative, pianifi cazione territoriale ed edilizia privata). Una soluzione-ponte per venire incontro alle richieste dei primi cittadini, soprattutto quelli dei piccoli Comuni delle Valli del Natisone, che faticano a reperire personale, vedi Grimacco che non ha un dipendente. L’esito dei lavori è stato sconcertante a ha messo in evidenza una profonda spaccatura fra le amministrazioni delle due valli: Torre e Natisone. Come se i comuni più grandi volessero dare una lezione a quelli più piccoli. E infatti il sindaco di Tarcento Steccati, forse per un atto di ripicca visto che è uscito sconfitto alle ultime elezioni per la presidenza, ha votato contro la condivisione dei servizi. Voto contrario anche da parte del sindaco “sfiduciato” di Nimis Bertolla e di Roberta Moro, sindaco di Magnano in Riviera. Per costoro non ci sono margini di collaborazione rispetto ai servizi condivisi con i comuni che si affacciano sul Natisone. I sindaci di Lusevera, Luca Paoloni, e di Attimis, Sandro Rocco, hanno invece optato per l’astensione. L’atto è stato comunque approvato a maggioranza. Presenti in 14, favorevoli 9; contrari 3 (Tarcento, Nimis, Magnano in Riviera); astenuti 2 (Attimis e Lusevera). Celebrata la spaccatura.