LegaElettrosega Exxx….Polzive!!! Si arroventa la campagna del Carroccio sul vincolo ai presidenti di regione. Fedriga accusa la sinistra di poltronismo, in realtà sono Fratelli d’Italia e Forza Italia i contrari. Cisint pronta al grande annuncio. Ciriani domani a Codroipo.

Il dibattito sul terzo mandato ai presidenti si preannuncia come un irripetibile opera teatrale dove l’assurdo destabilizza le percezioni e sfida la logica convenzionale. Ieri il presidente Fedriga, a margine della presentazione dell’accordo tra la Regione e Intesa Sanpaolo Spa per definire l’acquisto dei crediti fiscali svoltosi a Trieste, è stato intervistato da Telefriuli ed è andato in scena il primo atto del fracasso. Il presidente ha riferito: “Mi sorprendono le dichiarazioni della sinistra in cui dice che il 3° mandato è per garantire la poltrona a qualcuno. Ma loro sono abituati a essere nominati a destra e a manca come in Parlamento e non a farsi eleggere attraverso i processi democratici”. A Fedriga non gli hanno ricordato che solo pochi giorni fa al Senato chi ha bocciato la proposta del terzo mandato ai presidenti di regione sono stati gli alleati: Fratelli d’Italia e Forza Italia. Teatro dell’assurdo. Intanto la campagna per le europee comincia a entrare a regime e domani sera a Codroipo è atteso il sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani. E’ il grande favorito per un seggio a Bruxelles. Più articolata la situazione in casa Lega. C’è un messaggio che da alcuni giorni gira nelle riservatissime chat degli iscritti il cui testo suona come una chiamata alle armi: 5 aprile ore 12 tutti convocati in piazza Unità d’Italia a Trieste. Nella città simbolo dell’Italia unita nei tempi in cui va a compimento il progetto bossiano del federalismo. E’ la data in cui verranno presentati i candidati alle europee ed probabile che verrà annunciata la discesa in campo della faraona del cantieri: Anna Cisint. La sindaca è in pieno tour de force. Domani si apre la rassegna “Geografie” a Monfalcone e Zaia sarà presente giovedì sera. La sindaca presenterà il suo libro sabato mattina. Sarà un test elettorale.