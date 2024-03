CalamitaForzaItalia Exxx…Polzive!!! Gli azzurri Fvg garanti dell’unità del centrodestra friulano. Segretissimo vertice ieri sera a Pasian di Prato: Stop alle fughe solitarie, alle amministrative si confermano i sindaci uscenti. Novità sulle modifiche per le comunali.

Si è riunito ieri sera a Pasian di Prato (Ud) il direttivo dell’intramontabile Forza Italia della provincia di Udine. Punto nave all’ordine del giorno: stato di grazia del partito, elezioni europee ma soprattutto le amministrative in Friuli VG dove sono interessati 114 comuni. La circostanza è combinata con i lavori del consiglio regionale che sono chiamati a discutere ed approvare le modifiche alle norme sulle elezioni comunali: terzo mandato ai sindaci dei comuni fino a 15mila abitanti e l’abbassamento della soglia per il ballottaggio (Lodo-Udine) dal 50 al 40%. Domani verrà inserito un emendamento aggiuntivo al disegno di legge N°15, quello relativo alla soglia minima da raggiungere nei comuni in cui c’è solo un candidato sindaco che partecipa alle elezioni. Per essere eletti basterà il 40% dei voti degli elettori iscritti nelle liste elettorali. I proponenti sono: Treleani, Cabibbo, Calligaris, Di Bert, Celotti e Moretuzzo.

Tornando all’incontro di Forza Italia di ieri sera i vertici hanno fatto proprie le indicazioni del presidente Fedriga che ha sempre sostenuto la tesi che alle amministrative la coalizione deve essere unita e, nei comuni guidati dal centrodestra, va confermato il sindaco uscente. In questo senso Forza Italia rispetta la volontà del presidente e si augura che venga rispettata a Santa Maria la Longa con Pettenà; ad Aquileia con Emanuele Zorino; in particolare a Gonars con l’uscente Boemo e a Pasian di Prato con Andrea Pozzo. Un segnale importante, soprattutto nel comune alle porte di Udine, dove la Lega appare sempre più isolata e frastornata da convulsioni intestine e ambizioni personali di alcuni, in danno dell’interesse della coalizione e dei nuovi progetti amministrativi. Al vertice erano presenti il coordinatore provinciale del partito Ferruccio Anzit, il coordinatore Fvg Sandra Savino, l’assessore Riccardi, il consigliere regionale Novelli, i sindaci Boemo, Pozzo, Viscardis, Cecotti e Pitton; i consiglieri Barillari e Dario Angeli. Si sono notati Carlantoni, D’Altilia, Mariella Moschione, Donato de Santis e Pierluigi Molinaro.