AgenasFvg Exxx…Polzive!!! L’Agenzia per i servizi sanitari dà il colpo di grazia alla chirurgia triestina: più Nembo e meno intendo. Con 15 sale operatorie in meno Monfalcone supera Cattinara e Maggiore. Disattivare le sale in eccesso dell’Impero.

E’ stato chirurgicamente ignorato, schivato, aggirato, tuttavia sulla dorsale carsica che da Monfalcone conduce a Trieste il rumore dei petardi si sentiva e si sente ancora fino a Opicina. Pianeta sanitario in subbuglio per via del report dell’Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari) diffuso nei giorni scorsi. Nelle sale operatorie distribuite negli ospedali della regione nessuna raggiunge la media di mille interventi l’anno, necessarie per garantire il servizio ottimale. La causa va ricercata nella dispersione delle attività e nei troppi rivoli in cui si perdono le équipe chirurgiche. Strutture sanitarie frammentate sul territorio che provocano una cronica dispersione del personale e l’aumento dei costi. Un fenomeno che si manifesta sopratutto nell’azienda sanitaria giuliano isontina. L’analisi dei dati è impietosa e dimostra quanto l’area isontina dei presidi di Gorizia e Monfalcone continui ad essere la generosa mucca da mungere cui si attaccano le sanguisughe triestine. Nicolò de Manzini (alias NemboII) è il direttore del dipartimento chirurgia dell’area giuliana che comprende il presidio ospedaliero Cattinara e Maggiore. La struttura conta 22 sale operatorie e gli interventi ambulatoriali sono pari a 1.973.

L’infaticabile Alessandro Balani è il direttore del dipartimento dell’area isontina ed è il titolare dei presidi ospedalieri di Gorizia e Monfalcone che contano 13 sale operatorie, 9 in meno di Trieste. Gli interventi ambulatoriali sono stati, nell’anno preso in considerazione da Agenas (2022), 2.869, quasi 1.000 in più. Chi tiene in piedi la baracca dell’Asugi sono indiscutibilmente Gorizia e Monfalcone, ovvero le mucche che de Manzini, “più Nembo meno intendo“, spreme per tenere in piedi il clan del Golfo. Come si vede, Trieste provoca una dispersione dell’attività chirurgica impressionante che penalizza quanto di buono produce l’area isontina. Non a caso il direttore di Agenas Domenico Mantoan ha rilevato che in casi come questi è necessario «disattivare le sale in eccesso» per garantire volumi e casistiche. Anche nella media degli interventi per sala, i presidi di Gorizia e Monfalcone superano di gran lunga quelli di Cattinara e Maggiore. Rispettivamente: 556 (Go); 792 (Mnf) e 480 Trieste. E’ evidente la sproporzione fra personale, sale e interventi dell’area isontina, rispetto a quella giuliana. C’è solo una soluzione: concentrare la casistica dispersa in queste strutture e fare riferimento a un unico centro regionale di maggiore complessità. Il più accreditato risulta essere Monfalcone visto che a Trieste rinunciano a compiere interventi che presentano caratteristiche importanti e i pazienti vengono trasferiti a Udine. Trieste-Impero sotto soglia; Ruralia sprint.