PeterFever Exxx…Polzive!!! Il dado è tratto. Sabato Fontanini convoca, all’insaputa dei segretari regionali, un vertice di centrodestra per annunciare la lieta novella: Andiamo!

All’insaputa dei vertici regionali dei partiti (li ha convocati, ma alcuni non sanno nulla) Fontanini ha reso noto che sabato annuncerà la lieta novella.

Due lampi e una macchia. Il primo petardo una settimana fa su Udinese Tv, quando il sindaco, dopo esser rimasto sedotto da Tommaso Cerno gli ha confessato che le probabilità di una sua ricandidatura erano salite; il secondo, ieri l’altro con il sondaggio (in realtà anche gli avversari si stanno attrezzando con una statistica su Udine promossa da “Demetra”) che rivelava una buona percezione da parte degli udinesi sul lavoro sin qui svolto dalla maggioranza. La macchia invece è quella del dispaccio della giunta che rendeva noto di aver deliberato il programma degli eventi in occasione della “Giornata mondiale contro le donne”. Poi rimediato. E ieri sera su Telefriuli il grande annuncio: Sabato mattina, all’ora della ribolla, quando la città sarà invasa da uomini e donne ansiosi di partecipare all’Angelus laico, il sindaco annuncerà la buona novella: pronto per la ricandidatura. Una mossa neanche tanto a sorpresa che fa tirare un sospiro di sollievo ai vertici regionali del centrodestra. La mossa spiazza il centrosinistra che rischia di intortarsi su De Toni, Venanzi e… Godot.