SaroTreccartaro Exxx…Polzive!!! A Pagnaccco (Ud) il Senatore mette insieme gli avanzi di Benito con quelli dei sovietici a sostegno di Anna Freschi. A Codroipo intortato il Polo Civico: infilato Zamparini con Nardini.

A Pagnacco (Ud) è spuntato anche il nome di Margherita Plos (Biker Fest) da Majano, vicinissima a Saro e candidata in una lista a sostegno di Anna Freschi.

Dopo Buja, dove è stata presentata la ribollita Saro-Fulchir-Bergagna a sostegno di Calligaro, il treccartaro di Martignacco tenta l’incantesimo dantesco a Pagnacco e Codroipo. Nei due comuni al voto, il cortocircuito del fondatore di Regione Futura, ispirato al Sommo poeta, ha raggiunto valori di alta tensione lunari: “Guido, i’ vorrei che tu e Anna ed io…”. Guido è Nardini (candidato sindaco a Codroipo) non Cavalcanti e Anna non è Lapo, bensì Anna Freschi (Pagnacco). Saro ricorre all’incantesimo per intortare il PD che da Udine ha fatto sapere: “Per quanto riguarda le comunali del prossimo anno, non faremo nessun accordo con esponenti dell’ex centrodestra“. Il riferimento a Saro-Colautti è evidente giacché i due stanno lavorando come forsennati sulla candidatura a sindaco nel capoluogo friulano di Alberto Felice De Toni. Il rifiuto di accordi con esponenti che hanno fatto parte centrodestra è esteso anche a Codroipo. Tuttavia nel centro friulano il treccartaro è riuscito ad intortare Shaurli e, con un escamotage spregiudicato, ha infilato nel “Polo Chimico” di Trevisan-Comisso-Turcati, il coordinatore provinciale di “Cambiamo con Toti”, Fulvio Zamparini. Un’operazione clamorosa che ha spiazzato i vertici Dem friulani costretti ad ingoiare la presenza indiretta e non gradita di un ex di centrodestra che ha quale unico obiettivo, non il bene di una comunità, ma solo quello di far perdere ProgettoFvg. Ma davvero la coalizione di Dem e Polo Chimico si affida al treccartaro per contendere la vittoria a Gianluca Mauro?

Una vendetta che si frantumerà lunedì sera alla lettura dei risultati. Ma il tormento saharian-dantesco si sviluppa anche in collina. Di Buja ne abbiamo già parlato; ciò che ha scandalizzato gli elettori si è materializzato a Pagnacco. Nel comune del sindaco uscente Laura Sandruvi, si è consacrata l’apoteosi degli inciuci. La coppia Saro-Zampa, per sostenere Anna Freschi, è riuscita a mettere insieme schegge moscovite con i nostalgici del codardo e molto vicini a Fratelli d’Italia: nella Lista “Insieme per Pagnacco…” vi si trovano i nomi di Gabriele Pecile (quota Barberio) e Daria Blasone (già Forza Italia), mentre nella seconda lista, denominata: “Al centro Pagnacco…” sono ospitati i reduci di Mosca: Enrico Barboni; i socialisti Gianni Ciani e Fabio Gerussi; i progressissti Luca Chittaro e Marina Torrisi.

Per stupire gli elettori, è stata infilata nel calderone anche Margherita Plos, residente a Majano, vicinissima a Saro e coordinatrice della “Biker Fest” lignanese che rapisce ad ogni edizione il Benito-Remix da Fagagna, Leonardo Barberio (numerosi i selfie fra i due).

I vertici del centro destra stanno monitorando con molta attenzione le fasi elettorali. La posizione della Plos è molto delicata giacché se a Lignano dovesse vincere il centrodestra, la Biker Fest sarebbe subito a rischio. Lunedì sera gli esiti.