AquileiaFerita Exxx…Polzive!!! L’ombra sovietica sul Friuli: Vernice rossa sul monumento all’Occidente e alla Libertà nella città patrimonio dell’Unesco.

L’incubo dei gulag e delle purghe sovietiche è spuntato all’alba di oggi ad Aquileia. Città-simbolo della libertà tra i popoli e culla dell’archeologia mondiale. Aquileia ferita. Prima che le scritte vengano tolte i carabinieri, arrivati sul posto, hanno voluto compiere un sopralluogo attorno al monumento. Indagini in corso.

Il commento del sindaco: “Nella notte qualche idiota ha lordato il monumento alla Resistenza in via Curiel vicino alle nostre Scuole. Un inaccettabile atto di sfregio.

Condanniamo questo fatto grave, compiuto da ignoti che hanno inteso in questo modo offendere la memoria di quanti hanno dato la propria vita per la libertà e la democrazia nel nostro paese nonché un bene di tutta la Collettività.