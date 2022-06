FriuliElettorale Exxx…Polzive!!! Fedriga sceglie Codroipo per annunciare la prima Hydrogen Valley d’Europa; Bini e i poteri paranormali; Riccardi disegna il futuro della sanità regionale; sbrego clamoroso di Margherit in Fratelli d’Italia.

Da ieri il Friuli Venezia Giulia, la Slovenia e la Croazia diventano la prima Hydrogen Valley d’Europa. Il primo protocollo dei progetti bandiera sono stati firmati ieri a Roma da Fedriga.

Almeno 300 persone sono accorse ieri sera a Iutizzo (Ud) per ascoltare Gianluca Mauro, candidato sindaco del centrodestra a Codroipo. Da blasonato uomo di sport ha elencato i punti del suo programma e rilanciato l’importanza della coalizione. Ed è proprio sull’importanza dell’unità e della manovrabilità che il candidato ha incentrato il suo discorso. Dopo Gianluca Mauro è intervenuto Riccardi che ha ricordato il periodo difficile del Covid e le soluzioni adottate per uscire, mentre l’assessore Sergio Bini ha illuminato i partecipanti come a Fatima. E’ accaduto nella prima tappa di Cervignano, in piazza San Girolamo. Il fondatore di ProgettoFvg ha spiegato le ragioni dell’assenza di Fedriga a causa di di un disservizio che ha provocato un ritardo dell’areo dalla Capitale, aggiungendo che se i presenti avessero visto un aereo di linea volare sopra le loro teste, a bordo del velivolo ci sarebbero stati Fedriga e Petiziol che stavano atterrando a Ronchi. Neanche un secondo dopo, sopra Cervignano è apparsa la sagoma del Douglas che scendeva sull’aeroporto. Incredibile. Dopo Bini ha preso la parola Fedriga che ha illustrato la firma storica sottoscritta a Roma:

“In base a un accordo già sottoscritto e con la sigla del protocollo di ieri mattina a Roma, da oggi il Friuli Venezia Giulia, la Slovenia e la Croazia diventano la prima Hydrogen Valley d’Europa. Il massimo esponente della Giunta regionale ha sottolineato come si tratti dell’unica esperienza continentale che guarda a tre Paesi e alla possibilità di un approvvigionamento energetico attraverso l’idrogeno verde in quest’area geografica europea (pienamente compatibile coi progetti di transizione ecologica). Le cinque Regioni interessate dal progetto Hydrogen Valley sono: Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Umbria, Basilicata e Puglia: da ognuno di questi cinque territori emergeranno cinque best practice da riportare a livello italiano, divenendo pertanto progetti nazionali pilota, per l’applicazione, la ricerca e soprattutto per la messa sul campo dell’approvvigionamento a idrogeno per la parte industriale e per tutti gli altri settori del mondo produttivo. E’ un risultato storico visto il momento che stanno vivendo l’Europa e il nostro Paese, a causa di tensioni internazionali e per la difficoltà nell’approvvigionamento energetico”. Ieri è stata anche la serata che ha incoronato Simone Mauro coordinatore di Fratelli d’italia per Codroipo e il Medio Friuli. Il partito nel territorio è lacerato. E’ ancora viva la ferita provocata dalla macata candidatura del capogruppo Daniele Margherit. “Ho dato tutto me stesso al partito, forse più di altri che sono saliti sul carro dopo di me”.