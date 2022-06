BurrascaReferendum Exxx…Polzive!!! Radicali e Lega contro il Procuratore di Trieste: Esposto al ministro Cartabia e al Procuratore Generale.

Un esposto al Guardasigilli e al Procuratore Generale della Cassazione “contro le parole del procuratore di Trieste che ha sostenuto gravi inesattezze contro i referendum”. Il tutto “mentre non ci sono ancora risposte delle alte cariche istituzionali (a partire da Quirinale e Palazzo Chigi) che sono state invitate a esprimersi in vista del voto”.



Lo afferma il vicepresidente del Senato Roberto Calderoli che da giorni è in sciopero della fame contro il silenzio sui quesiti del 12 giugno. In particolare, si rileva che “è falso quanto dichiarato dal procuratore di Trieste Antonio De Nicolo a proposito degli effetti dei referendum sulla Giustizia.

Il magistrato ha contestato i quesiti referendari sostenendo che – con la vittoria dei Sì – alcuni arresti per traffico di droga che ha illustrato in una conferenza stampa non sarebbero stati possibili. Falso. I venditori di morte citati dal procuratore finiranno in manette come prevede la legge, per la precisione l’articolo 74 della norma sugli stupefacenti”.

Immediata e veemente la reazione dei promotori dei Referendum Giustizia, i rappresentanti di Lega e Radicali: per il vicepresidente del Senato Roberto Calderoli, le parole del procuratore De Nicolo sono una «fake news di gravità inaudita».

Per il Presidente di +Europa, Riccardo Magi, occorre un immediato esposto alla ministra Marta Cartabia e al Procuratore generale della Cassazione: «dichiarazioni di inaudita gravità, informazioni false che possono condizionare il libero convincimento dei cittadini italiani sull’espressione del voto». Secondo Magi infatti l’attacco di De Nicolo contro il Referendum “arancione” è falso in quanto il quesito «non eviterebbe affatto il ricorso alla custodia cautelare in casi di reati di criminalità organizzata, tantomeno di traffico internazionale come in questo caso» del sequestro di Trieste

È in particolare il Referendum n.2, quello sui limiti agli abusi della custodia cautelare (scheda arancione, ndr), ad essere oggetto di forte contestazione da parte del procuratore Capo di Trieste, Antonio De Nicolo: per il magistrato, se dovesse vincere il SÌ al quesito n.2 gli arresti per droga «non si potrebbero più fare. Gli arrestatati dovrebbero essere messi in libertà con tante scuse del popolo italiano: questa è la norma che si intende abrogare». De Nicolo è intervenuto a margine della conferenza stampa sul sequestro di 4,3 tonnellate di cocaina e alle misure cautelari in corso di esecuzione nei confronti di 38 persone. «Le misure cautelari cadrebbero tutte – ha concluso il procuratore di Trieste – reati come il traffico di droga, a prescindere dalle quantità anche mostruose, non vengono eseguiti in violenza alla persona e quindi ricadrebbero nell’alveo abrogativo del referendum».