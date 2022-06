BujaIngannata Exxx…Polzive!!! Bergagna e Calligaro infilano nella lista “HabitatSanus” Gino Revelant, la marionetta di Carlo Fulchir. Era lui che gestiva i rifiuti industriali della DM Elektron

La foto mostra i due bujesi (il terzo, in fotomontaggio, era il braccio destro di Melchior, tal Gino Revelant) in un finto show a Trieste durante una manifestazione contro la delocalizzazione della DM Elektron di Buja. Quelli erano i tempi in cui c’era lo spauracchio degli operai a casa e delle giornate costellate da agitazioni sindacali nel piazzale dell’azienda.

Ma in collina non sono tutti allocchi e hanno capito l’ambiguità truffaldina del candidato sindaco Calligaro e dell’uscente Bergagna. L’infinocchiatura elettorale che i due fascistelli (pilotati dalla coppia Fulchir/Saro) hanno escogitato per dare addosso al centrodestra, emerge leggendo i nomi di alcuni candidati in una Lista nata a Martignacco e che dovrebbe ispirarsi al “vivere in salute”: Habitat Sanus. E’ la quarta lista a sostegno del candidato sindaco, Giovanni Calligaro, detto “Bombola”. Cosa ci fa in una lista para-ecologica uno come Revelant? chi è Gino “lecca-lecca” Revelant? cocco di Carlo Fulchir? E’ stato per anni il responsabile di produzione della DM Elektron (proviene da un colle di Tarcento…) braccio destro e sinistro di Dario e Michela; il tarcentino era colui che gestiva il letame infetto prodotto dai rifiuti industriali della DM Elektron (sostanze tossiche usate nella preparazione di circuiti stampati, resinature e verniciature). La ditta che si occupava dello smaltimento dei veleni era la DM Spei Orion Spa. Tutto il materiale tossico finiva nella discarica abusiva di San Lorenzo Isontino. Il “lecca-lecca” di Melchior, come veniva soprannominato durante le manifestazioni sul piazzale della DM Elektron, aveva fatto togliere tutti i filtri dalle saldatrici dell’azienda in modo che i fumi venissero vomitati direttamente sulla popolazione. La lista che distribuisce patenti in difesa della salute si ritrova a dover condividere una campagna elettorale con colui che ha intossicato la collina ed è stato un complice della chiusura di una ditta che ha lasciato a casa decine e decine di operai. Per questo motivo il lecca-lecca Gino Revelant è stato doppiamente premiato: da Melchior Dario è passato con Carlo Fulchir e assunto a Martignacco (Saro…) alla Ex Safilo ed ora in lista a Buja. A fargli compagnia, sia nella lista che alla ex Safilo, è stato aggiunto un altro compare di Gino Revelant, si tratta di Michele Calligaro. Il quadro è completo. Insomma, il vivere sano bujese è malamente manovrato da contrabbandieri locali in costante sofferenza e complesso d’inferiorità verso i veri capitani d’impresa che sono i Fantoni e i Pittini. A tenere alta la bandiera dell’etica e del rispetto della comunità collinare c’è il solo Sandro Bortolotti. Toccherà a lui salvare il baraccone dei saltimbanchi. Buja infetta, candidati malati.