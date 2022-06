PoceniaTossica Exxx…Polzive!!! Intimazione dei veneti contro la libera informazione. Leopost diffidato dagli avvocati della “Execo”. Chiesto un risarcimento danni. Tornate a casa vostra.

I veneti e la nostalgia dei Piombi, le prigioni di Venezia usate per impressionare i detenuti. Giacché Leopost ha fedelmente riportato le parti dell’istruttoria depositata in regione Friuli VG e relativa alla realizzazione di un impianto di recupero e di smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi nella zona industriale di Pocenia (Ud), la ditta intestataria dello stabilimento, Execo srl, ha dato mandato all’avvocato Gavino Spiga, dello studio legale Spiga di Dolo in provincia di Venezia, di far cessare la diffusione “di notizie assolutamente false che gettano discredito e creano un grave danno all’immagine e alla reputazione della mia assistita e al gruppo Ethian”. L’avvocato precisa che la “Execo ha presentato presso la Regione Friuli VG la richiesta di screening per un impianto di stoccaggio di rifiuti PERICOLOSI e non pericolosi – assicura il legale – ma è altrettanto vero che la mia assistita ha osservato e osserva tutta la normativa…”. Ci speriamo. Tuttavia il legale veneto, nostalgico dei Piombi e a corto di elementari nozioni di diritto, non solo diffida la testata a cessare la “campagna denigratoria…” ma, snobbando le sedi giudiziarie preposte per discutere la controversia, il professionista si sostituisce a un giudice e chiede un risarcimento dei danni subiti. L’intimidazione è clamorosa e germoglia nella brodaglia manettara che affascina i dogi veneti intenzionati a imbavagliare la libertà di stampa e i giornalisti friulani. Tornate a casa vostra.

Ma quali sarebbero le affermazioni che hanno irritato i colonnelli padovani? L’avvocato Spiga elenca come notizie false le seguenti: “Recupero dell’amianto”; “Sversamenti effettuati dalla ditta”, “i testi dei volantini” e il “sopralluogo dei Carabinieri” le cui foto sono disponibili (Si narra anche di un verbale). In ogni caso tutte le notizie riportate su Leopost sono facilmente reperibili sul sito della regione. In quanto al gesto intimidatorio del disegno stilizzato di un uomo impiccato, con accanto il nome Sirio, siamo in attesa di conoscere gli estremi della denuncia alle forze dell’ordine.

Infine una breve postilla: il direttore di questo disgraziato presidio liberale fa di cognome Leonarduzzi non “Leonardini”. Chi volete diffidare? Tornate a casa vostra. Friuli libero, Veneto tossico.