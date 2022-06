FinaleElettorale Exxx…Polzive!!! Meloni venerdì a Gorizia: Puntare alla primazia nelle comunali in Friuli per chiedere il Veneto o il Piemonte. Via libera a Fedriga.

Giorgia Meloni sarà a Gorizia venerdì prossimo. Una presenza che riempie di significato politico queste amministrative a ridosso delle Politiche 2023, ma soprattutto le regionali Fvg del prossimo anno. Il turbo dei patrioti gira a meraviglia, fischia nell’isontino e si estende in tutto il Friuli. Fratelli d’Italia, alle amministrative friulane, punta al sorpasso sulla Lega di Salvini per andare all’incasso nel 2024 in Piemonte oppure nel 2025 in Veneto. Posto che in Lombardia e poi in Friuli si andrà (con delle contropartite) verso la riconferma dei leghisti Fontana e Fedriga.

E’ l’analisi apparsa oggi su “La Stampa” che mette in agitazione la Lega. Giorgia Meloni attenta alle dinamiche pre elettorali, ha spedito in Friuli anche il vice presidente della Camera Fabio Rampelli: tour di due giorni, da domani a giovedì, toccando Tolmezzo, Lignano, Cervignano, Codroipo, Monfalcone e sfiorando Duino. Per la leader di Fratelli d’Italia lo spoglio di lunedì sera confermerà il partito dei Benito-remix come il primo della coalizione. In realtà i risultati dello scorso anno di Pordenone, Trieste, Palmanova…, erano stati molto lusinghieri. potrebbero esser agevolmente bissati domenica prossima. Le città principali segnate sulle agende dei dirigenti di Lega e Fratelli d’Italia sono Verona, Alessandria, Como, Cervignano, Codroipo, Azzano X, Aviano, Tolmezzo e Gorizia. In alcuni di questi centri, fino a poco tempo fa, la formazione di Meloni non superava il 4% e oggi invece punta al primato della coalizione o persino a conquistare, nel caso di Como, il municipio. Secondo il quotidiano torinese “non ci sono automatismi, certo, ma cambierebbero i rapporti di forza.

«Se vinciamo a Como non chiediamo la Lombardia» ammette un dirigente di FdI, ma è chiaro che in caso di un buon risultato domenica, davanti a un crollo leghista, con Forza Italia in difficoltà, sarebbe difficile tenere i meloniani fuori dalle stanze di potere regionale. Se in Lombardia e poi in Friuli si andrà (con delle contropartite) verso la riconferma dei leghisti Fontana e Fedriga, nel 2024 e nel 2025 si potrebbero liberare le poltrone di Piemonte e Veneto. L’assalto al Nord sarebbe completo. Venerdì mattina alle pendici del Sabotino avremo il primo termometro.