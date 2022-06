NarcosFriuli Exxx…Polzive!!! La Guardia di Finanza di Trieste polverizza i colombiani: 38 persone arrestate; sequestrate 4,3 tonnellate di cocaina del valore di 240milioni di euri; sequestrati 2 milioni di euri cash. A Tolmezzo arrestato un agente di penitenziaria.

In foto l’arresto, un paio d’anni fa, di “Otoniel” (al secolo Dario Antonio Usuga David)

Clamorosa operazione del Nucleo PEF Guardia di Finanza di Trieste con la guida ed il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia del capoluogo giuliano. E’ stato intercettato un traffico internazionale di stupefacenti di alto livello che ha portato ad un sequestro complessivo di circa 4.3 tonnellate di cocaina. valore oltre 240milioni di euri.

Nel corso dell’operazione, i berretti verdi hanno sequestrato 1milione e 850 mila euri in contanti, diversi veicoli tra cui un Tir e un Suv di grossa cilindrata. Dalla mattinata di oggi, martedì, oltre 60 finanzieri stanno dando esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere che coinvolge 38 persone tra Italia, Slovenia, Croazia, Bulgaria, Olanda e Colombia, tutte accusate di traffico internazionale di stupefacenti. Le attività investigative, protratte da più di un anno ed iniziate con la cooperazione della Magistratura e della Polizia Colombiana, hanno consentito di ricostruire la fitta rete di rapporti tra i produttori di cocaina sudamericani e gli acquirenti sul territorio nazionale ed europeo facenti capo a noti contesti di criminalità organizzata operanti in Veneto, Lombardia, Lazio e Calabria. E’ questo uno dei colpi più importanti inferti alla temuta e potente organizzazione criminale del “Clan del Golfo”, ovvero i narcos colombiani. La raccolta delle prove è stata resa possibile attraverso ben 19 “consegne controllate” consecutive, sviluppatesi fra maggio 2021 ed il maggio 2022, grazie alle quali sono stati individuati importanti mediatori nel sistema del narcotraffico mondiale e un cospicuo numero di vettori che operavano sia in territorio nazionale che estero. I dettagli dell’operazione del mega sequestro (uno dei più importanti mai avvenuto in Europa) saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà in data odierna presso l’ufficio del Procuratore della Repubblica di Trieste, Dott. Antonio De Nicolo, alle ore 11:30.