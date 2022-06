CaligoCodroipo Exxx…Polzive!!! Al centrosinistra saltano le valvole. Nardini sfodera il peggior livore bolscevico contro l’assessore più amato del Medio Friuli. Il disordine sanità ereditato da Boem. Dura replica di Mauro.

E’ ancora denso di brani stampati sui muri del Teatro Benois di Codroipo il confronto pubblico di venerdì sera coi tre candidati sindaco. Due i momenti chiave che hanno elettrizzato la serata: il piano regolatore e la sanità. L’imballatura sullo strumento urbanistico di Codroipo ha dato lo spunto al candidato del centro sinistra Nardini di accusare l’attuale assessore ai lavori pubblici Bianchini di inefficienza e di ritardi ingiustificati. Un attacco scomposto che ha sorpreso i presenti visto che Giancarlo Bianchini, cui il candidato Gianluca Mauro ha ricordato il passato con la giunta Boem, è universalmente conosciuto come l’amministratore più stimato di tutto il codroipese. E’ considerato la sentinella di imprese e attività commerciali e a lui viene attribuita la dotazione di un patrimonio di voti davvero notevole. Ecco spiegata l’ingiustificata irritazione del centrosinistra di Nardini verso la punta di diamante del centrodestra. Il secondo brano ancora stampato su per (friulanismo) i muri del teatro è riconducibile alla questione della Sanità. La madre di tutte le battaglie elettorali. Anche su questo argomento Gianluca Mauro ha replicato a Nardini aggiungendo i particolari della devastante riforma sanitaria targata Serracchiani. I fatti risalgono al 2014 quando il consiglio regionale approvò un emendamento che modificava i confini degli ambiti cui il primo firmatario era il già sindaco di Codroipo Vittorino Boem. Per il Medio Friuli fu un trauma non ancora superato. Con la modifica di Boem alla riforma sanitaria di Serracchiani, veniva spostato l’ambito del Medio Friuli dal suo alveo naturale, che doveva essere quello di Udine e Cividale, in quello che comprendeva l’Alto Friuli e il Sandanielese. In pratica i codroipesi, per curarsi, dovevano arrampicarsi fino in Carnia. La stessa Serracchini rimase stupita dall’approvazione dell’aula all’emendamento di Boem: «Considerato anche il mio ruolo di assessore alla Montagna – osservò la governatrice – continuo a ritenere preferibile la prima stesura (Medio Friuli con Udine-Cividale ndr), in considerazione di una maggiore omogeneità territoriale e di una più forte attenzione assicurata alle comunità montane». Pochi mesi fa l’assessore Riccardi ha illustrato il progetto della nuova “cittadella”, un passo avanti decisivo per superare la disordinata riforma sanitaria di Serracchiani.