ElezioniInfezioni Exxx…Polzive!!! A Buja (Ud) il sindaco direttore sanitario di Forza Italia attacca frontalmente le politiche della regione contro il Covid. Fedriga in visita alle aziende di Buja.

Il centrodestra si presenta diviso alle prossime elezioni comunali di Buja. Il sindaco uscente ha scelto lo strappo con la coalizione che stupirà gli esiti lunedì prossimo. Intanto il presidente Fedriga ha visitato questo pomeriggio alcune aziende di Buja. L’entusiasmo con cui é stato accolto dimostra che nel territorio l’appeal della Lega é ancora molto alto e che, per converso, non é convincente l’attività del sindaco, oggi avversario del presidente, come promoter del vice direttore de “La Verità” Francesco Borgonovo. Infatti, Bergagna si è clamorosamente offerto come social media marketing per l’arrivo in collina del rissoso no vax e no green pass Borgonovo.

Bergagna è figura di vertice nel campo sanitario regionale. E’ direttore amministrativo del presidio ospedaliero di San Daniele-Tolmezzo ed è stato sistemato lí dall’assessore alla sanità Riccardo Riccardi. Eppure, da alcuni giorni, il primo cittadino dirigente sanitario, sta distribuendo agli elettori appelli vocali e in rete per segnalare alla popolazione l’arrivo del vice direttore. Di Borgonovo sono note le risse in Tv, soprattutto con colei che è ritenuta la senatrice più influente di Berlusconi: Licia Ronzulli. Le ragioni dei polveroni televisivi fra i due, maturano nel tormentato mondo dei vaccini e del green pass. Forza Italia, com’è noto, sempre a favore, come Fedriga e tutta la maggioranza del centrodestra in Friuli, mentre Francesco Borgonovo tassativamente contrario. I successi del vaccino, le misure di prevenzione adottate nei mesi scorsi, hanno permesso al Friuli di uscire dalla pandemìa prima di altre regioni. Per il sindaco Stefano Bergagna, forzista della prima ora e oggi saltimbanco, i successi di Fedriga & Co. non contano più. Conta solo l’ambiguità di un sindaco manovrato da contrabbandieri locali maniacalmente interessati ad isolare la storica roccaforte del centrodestra collinare dal contesto regionale. Qualora vincesse il candidato del sindaco No Vax, a farne le spese sarà la comunità bujese che si vedrà superata, lo è già, da quella di San Daniele, Gemona, Tolmezzo, Artegna, Venzone.

Buja infetta, collina malata.