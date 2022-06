RomanzoCriminale Exxx…Polzive!!! Doppio attacco a Leopost: Tentativo d’investimento in piazzale della Stazione di Udine e la stirpe Fulchir che minaccia purghe sovietiche contro la libera informazione.

Un allarmante tentativo d’investimento ai danni di Leonarduzzi è stato compiuto ieri sera verso le 20 nel piazzale della stazione dei treni di Udine. Un Suv Bmw di colore scuro con a bordo un imprenditore friulano ha puntato il mezzo contro il giornalista fermo sull’isola spartitraffico per i pedoni, e, appena giunto a pochi centimetri dal bersaglio ha sterzato e proseguito la marcia verso via Roma. Messo al corrente dell’episodio, l’avvocato di fiducia Rossana De Agostini si recherà in mattinata negli uffici della Questura per chiedere di poter visionare le immagini delle telecamere. Non ci sono dubbi sull’identità dell’autore, tuttavia per avere la certezza e procedere legalmente contro il pericoloso soggetto è preferibile avallarsi di elementi certi.

Il secondo attacco al presidio liberale, laico e di libera informazione è di natura giudiziaria ed in qualche modo legato al primo. La stirpe dei Fulchir di Buja, evidentemente risentiti per aver reso pubblici i nomi di due candidati ex dipendenti della Dm Elektron e ora ingaggiati dalla “I-Vision”, ha inviato una comunicazione-minaccia in cui si preannuncia che: “alla luce dell’articolo fortemente diffamatorio apparso sul suo blog (dd 8 giugno Ndr) nei confronti di due dei nostri principali collaboratori, Gino Relevant e Michele Calligaro, a protezione degli stessi e per l’immagine dell’azienda di cui loro fanno parte – scrivono i Fulchir – il Consiglio d’Amministrazione della iVisionTech srl ha dato mandato ai propri legali per tutelare i suoi collaboratori e procedere legalmente nel modo più severo possibile…“. Il “modo più severo possibile” è un termine che viene usato spesso nei paesi sudamericani o, visti i tempi, nella Russia di Putin. Si accomodino pure, va detto che i “tupamaros” della redazione di questo disgraziato presidio liberale, non si lasciano intimorire e respingono ai peronisti friulani le accuse interpellando coloro che ben conoscono i due candidati consiglieri a Buja. Sono parole irriferibili che rendono l’idea della natura delle due sagome. Su Revelant: “…vi giuro che a Buja ci sono moltissimi ex dipendenti (Dm Elektron) ed elettori che stanno ancora ridendo per questa sua entrata in politica. Una storia triste”. E la postilla: “Un pezzo di m…”. Testimonianze allucinanti che, qualora si aprisse il fascicolo in Procura, verranno puntualmente riprese e pubblicate.