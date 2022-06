AustriaKronospan Exxx…Polzive!!! Pareri favorevoli all’insediamento dello stabilimento. ll presidente della Comunità linguistica friulana servo degli austriaci. Presentata una denuncia penale contro Cenedella.

Per la decisione definitiva sul Provvedimento Autorizzatorio unico regionale (PAUR) relativo all’ampliamento della ditta austriaca Kronospan che produce pannelli di legno nella zona industriale di San Vito al Tagliamento (Pn), bisognerà attendere i prossimi giorni. Intanto nella riunione della conferenza dei servizi convocata ieri, sono state illustrate le relazioni dei 19 enti coinvolti nel quadro autorizzatorio. Restano ancora da definire specificatamente le ricadute sulla popolazione, l’ambiente circostante, gli studi epidemiologici e la valutazione di impatto ambientale elaborata dall’Azienda sanitaria Friuli Occidentale. L’esito definitivo si avrà, molto probabilmente, martedì prossimo quando sarà chiuso l’iter del piano autorizzatorio. Va intanto segnalata la scombinata presa di posizione del sindaco di Arzene-Valvasone Markus Maurmair. Il primo cittadino é presidente della comunità linguistica friulana, un sodalizio che mai prima di oggi era entrato a gamba tesa su questioni legate ad ampliamenti di aziende che presentano criticità ambientali. Le sue affermazioni contro chi si oppone al progetto Kronospan (comune di San Vito al Tagliamento) hanno irritato gran parte dei sindaci che compongono la Comunità Friulana. “Non ci ha consultati” dicono alcuni suoi colleghi. Come può un sindaco di uno dei borghi più belli d’Italia svendersi agli austriaci? Ha mai pensato alle conseguenze di 600mila tonnellate di rifiuti di legno all’anno bruciati a ridosso del Tagliamento e di due scuole materne? Ecco il.motivo per cui il sindaco é uno degli ospiti più graditi nella TV del ducetto: “il13. Ma oltre al piano istituzionale c’è anche quello giudiziario.

Martedì scorso é stata depositata una denuncia penale in Procura contro Cenedella, amministratore unico di Silva srl (fornitrice dei rifiuti legnosi). La società Fileo contesta all’amministratore false dichiarazioni in merito alle domande inviate alla regione riguardo i terreni dichiarati nella sua “disponibilità”. Mercoledì scorso invece, sono stati inviati al Tar di Trieste i ricorsi sugli espropri intentati dal Consorzio per mano del suo direttore Gerolin. Alle due istanze di cui sopra va aggiunto il ricorso al Tar del comune di San Vito al Tagliamento sulla Valutazione d’Impatto Ambientale prodotta dall’Arpa. La comunità friulana svenduta agli austriaci. Cosa si nasconde dietro questo irrituale appoggio? Friuli infetto, regione malata.