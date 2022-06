GoriziaElettorale Exxx…Polzive!!! Giorgia Meloni detta la linea: “Il Centrodestra qui è unito. E’ innaturale ciò che accade a livello nazionale. Sull’ipotesi elezioni politiche anticipate chiamerò in causa il Capo dello Stato”.

Il sindaco uscente di Gorizia Rudy Ziberna ha trattenuto Giorgia Meloni nel palazzo comunale più del dovuto e così la leader nazionale è arrivata sul palco di piazza Giardini con oltre mezz’ora di ritardo che i presenti hanno generosamente tollerato. Fedriga, Tajani, Riccardi, Sandra Savino, Luca Ciriani e Maurizio Lupi si sono alternati al microfono annunciati da Walter Rizzetto, conduttore d’eccezione della mattinata. Centrodestra unito anche nell’osssatura programmatica: Via il reddito di cittadinanza e liberare le forze economiche dalla burocrazia. Nello specifico Giorgia Meloni ha ribadito il concetto dell’unità del centrodestra con una saetta tirata al livello nazionale:

“Qui il centrodestra si presenta unito perché è nella natura delle cose che lo faccia – osserva Meloni – quello che è innaturale è ciò che accade a livello nazionale. Il mio obiettivo è andare al governo della Nazione e non sono disponibile a governare col Pd o col Movimento 5 Stelle, con Calenda o con altri. Per fare questo – ribadisce la leader di Fratelli d’Italia – occorre che il centrodestra sia unito, non devo drenare voti agli altri, spero che il centrodestra cresca complessivamente”. A Meloni Leopost ha chiesto della proposta del ministero di spostare le elezioni politiche a maggio. Giorgia Meloni abbassa lo sguardo e diventa una furia:

“Qualcuno pensa di spostare le elezioni politiche per poter fare prima 300 nomine. In tal caso – la replica – chiamerò in causa il presidente della Repubblica su un ipotesi di questo tipo perchè la trovo intollerabile. L’ipotesi – insiste Meloni – è che si deve votare a marzo perché quella è la scadenza naturale. Escludo che il presidente della Repubblica si prenda una simile responsabilità”. Dopo Fratelli d’Italia è la volta di Antonio Tajani che respinge la proposta uscita dal Parlamento Europeo dell’abolizione dei motori endotermici entro il 2035: “Sarebbe un colpo mortale per l’industria dell’auto e la sua componentistica. Lavoreremo in Europa per impedire questa sciocchezza”. Tajani riflette anche sulla questione Lega- Forza Italia e le voci di una possibile fusione. “Non esiste alcuna fusione – taglia corto il coordinatore nazionale di Forza Italia – noi siamo partiti alleati e alternativi alla sinistra. Non stiamo pensando ad una fusione. Noi facciamo parte del Partito Popolare Europeo, loro stanno in altre realtà. Lavoriamo per l’unità e su un comun denominatore”.

Infine una curiosità della mattinata goriziana. A seguire e registrare alcuni brani degli oratori si è visto il triestino Sebastiano Visintin marito di Liliana Resinovich scomparsa in circostanze misteriose. Visintin ha riferito di trovarsi a Gorizia perché molto amico di Rudy Ziberna. “Fino al 1994 eravamo dirimpettai, abitavamo in zona castello, oggi son venuto a salutarlo”.