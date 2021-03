SanVitoTossica Exxx…Polzive!!! La spina Kronospan per chi vince le elezioni. La giunta Serracchiani aveva autorizzato la realizzazione di una caldaia nel Consorzio Ponte Rosso. La giunta Fedriga una modifica più potente. Esclusivo

Il rimbalzo dell’inchiesta del Corriere della Sera sui “Vampiri del lego” che hanno depredato i boschi primordiali della Romania, è stato molto rumoroso. Cosa c’entrano il Friuli, il Tagliamento, le falde acquifere e il comune di San Vito con i vampiri? Si tratta della Kronospan-Italia, un’azienda che produce pannelli di fibra di legno insediata nell’area del Consorzio Ponte Rosso di San Vito al Tagliamento. Presidente del Consorzio è Renato Mascherin. Il socio che detiene la maggioranza delle azioni è il comune di San Vito al Tagliamento: 28,25 per cento, quota decisiva.

Nel mese di agosto del 2013 la giunta FVG Serracchiani dava parere favorevole a un progetto di modifica di un impianto già esistente per la produzione di pannelli di fibra in legno. Il documento conteneva una prescrizione di notevole importanza per la popolazione del sanvitese e dell’area di Casarsa-Valvasone: “Diminuire la necessità di prelievo di acque di falda e tutelare lo stato della risorsa idrica sotterranea”. Evidentemente, già nel 2013, erano stati rilevati e segnalati eccessivi i prelevamenti dalle falde. Nel luglio del 2018 la giunta Fedriga, dopo che il presidente del Consorzio Mascherin aveva espresso parere favorevole 〈maggio 2018〉, concedeva parere favorevole alla modifica dell’impianto e una proroga di 7 anni della VIA, valutazione di impatto ambientale. Il provvedimento accese furiose polemiche nell’area intercomunale del Consorzio. La modifica all’impianto dava la possibilità di un aumento della caldaia a biomassa a 45 MW rispetto ai 38 autorizzati e l’installazione di una nuova linea di produzione di pannelli di fibra in legno di capacità superiore alle 50mila tonnellate all’anno.

Una richiesta di proroga che, secondo gli esperti del neonascente Comitato anti-veleno derivato dal trituramento del legname, non avrebbe tenuto conto della situazione emissiva peggiore composta da macroinquinanti quali polveri sottili PM10, ossidi di azoto e monossido di carbonio. San Vito infetta, elezione malata. La spina nel fianco della prossima amministrazione comunale del post Di Bisceglie, dovrà temperare una problematica ambientale di livello internazionale. Sabato il centrodestra ha presentato il candidato sindaco.

Queste, le delibere di giunta e il protocollo del Consorzio che dava parere favorevole all’estensione dell’impianto.