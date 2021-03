CentroDestraFvg Exxx…Polzive!!! Il Circo Fontanini-Tafazzi di Udine annuncia la ri-candidatura e trascina la coalizione nei suoi fallimenti compiuti in città. Autodemolizione. Esclusivo

il peggior sindaco di Udine annuncia la sua ricandidatura. Gigantografia, come il fallimento della sua amministrazione. Mentre a Trieste il segretario provinciale della Lega di Trieste Roberti si fa fotografare assieme a Dipiazza e Vannia Gava corre a sostenere la candidatura di Delle Fratte sindaco di San Vito al Tagliamento, il sindaco di Udine resta isolato dal resto della regione e sceglie il momento peggiore per tappezzare la città dell’elenco, sotto forma di manifesto gigante, dei suoi fallimenti. Udine è ancora sotto choc e solo i suoi tirapiedi che stanno in maggioranza non se ne sono accorti. Udine-Mosul, tornate nel Contado.