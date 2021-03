CastaFriulana Exxx…Polzive!!! Zanin-Mtf sulle orme del sindaco Fontanini: parcheggio riservato all’interno del palazzo di rappresentanza della regione di Udine. Causa impestati da Covid, il consiglio è stato rinviato al 10 marzo. Esclusivo.

L’impresentabile presidente Zanin-Mtf si è fatto riservare un parcheggio per la sua auto all’interno del palazzo di rappresentanza della regione di Udine. Dopo Fontanini anche Zanin-Mtf onora la casta friulana.

In quanto ai consiglieri impestati, il comunicato del consiglio regionale attribuisce a vaghe ragioni di “opportunità” il rinvio di una settimana dei lavori d’aula previsti per il 3-4 marzo. In realtà la maggioranza non si azzarda ad affidare la guida dell’aula al vice Stefano Mazzolini e nemmeno a Francesco Russo. Tutto è nato a causa delle negligenze dei legislatori friulani che scherzano col fuoco invece di dare l’esempio in merito alle prudenze anti-Covid. I risultati sono che i capigruppo sono decimati e in aula si dovrà discutere delle passioni dell’assessore Roberti, la sicurezza. Per questo motivo si è preferito rinviare il Consiglio Fvg al 10 marzo per disciplinare la materia delle politiche integrate di Sicurezza e ordinamento della Polizia locale licenziato nei giorni scorsi dalla V Commissione consiliare.