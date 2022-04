SanVitoBollito Exxx…Pozive!!! Un comune nel caos: Bernava invia le valutazioni sulla Kronospan all’indirizzo sbagliato. Delle Fratte lo incenerisce: Dimissioni e tutti a casa!

A pochi mesi dall’elezione di Alberto Bernava a sindaco di San Vito al Tagliamento vengono a galla tutti i limiti di una maggioranza spaesata e totalmente in balìa dei ducetti della Delizia. Dopo aver tradito gli elettori, ora si scopre il diabolico disegno dei bolliti sanvitesi. Sul Messaggero Veneto di oggi viene riportata la notizia che le osservazioni del comune sulla valutazione di impatto ambientale per il progetto Kronospan (che andrebbero integrate al PAUR) sono state inviate solo a un ufficio della regione anziché a tutti i servizi coinvolti. Una figura di merda planetaria giacché la direzione centrale difesa dell’ambiente energia e sviluppo sostenibile ha fatto sapere alla maggioranza dei rapinatori di voti, che le “osservazioni del comune non sono pervenute né allo scrivente servizio né al servizio disciplina gestione rifiuti siti inquinati, ma solamente al servizio difesa del suolo”. Il magheggio è di buon livello e smaschera la tresca sotterranea che sta germogliando fra il ducetto della Delizia, i suoi pretoriani e l’asino di Buridano, ovvero il sindaco di San Vito al Tagliamento.

Per questo motivo, dopo l’ennesima figuraccia (archiviazione dell’annullamento della delibera sul Pac di Di Bisceglie pro ampliamento) degli sbagliati a palazzo, il candidato sindaco Valerio Delle Fratte chiede le dimissioni e ricorda che è l’unica soluzione “cui sono giunte molte persone che hanno appreso dalla stampa questa notizia (indirizzo sbagliato Ndr). La cosa è presto detta: il Comune avrebbe inviato le proprie osservazioni (quelle tanto strombazzate sulla stampa e sui social) a un solo Ufficio della Regione, perdendo di fatto l’opportunità di ribadire le proprie obiezioni al progetto Kronospan. Possibile? Possibilissimo, infatti è successo. Ora le accuse saranno rivolte a chissà chi, pur di giustificare tale evidente mancanza…? Speriamo che le osservazioni vengano comunque considerate, ovviamente. Ma il fatto, gravissimo, rimane. La risposta alla domanda di cui sopra? Si, DIMISSIONI e TUTTI a casa!”. San Vito, comune bollito.