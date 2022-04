AvvocaturaSanitaria Exxx…Polzive!!! Pubblicato l’elenco dei professionisti per gli incarichi esterni nell’azienda sanitaria Friuli Centrale. Gli esclusi tuonano: Criteri assurdi.

Chi, più di altri, ha contestato le modalità di selezione con telefonate roventi al direttore-amico “Denis” Caporale è stato il futuro amministratore unico dell’Ente Udine Gorizia Fiere Antonio Di Piazza. Le critiche sono pesanti: “Ci fanno compilare un’autocertificazione e poi dobbiamo dichiarare gli ultimi RG. Inoltre – tuona l’avvocato di Palmanova – la maggior parte delle pratiche vengono autoassegnate alla direttrice della Struttura, Laura Baggio“.

In realtà, nelle osservazioni di Antonio Di Piazza c’è del vero in quanto, gli ultimi due affidamenti, su atti notificati il 28 marzo e il 13 aprile, sono stati affidati proprio a Laura Baggio. Sembra quasi una presa per il culo per coloro che hanno partecipato alle selezioni, 112 avvocati di cui pubblichiamo l’elenco in calce.

E’ stato approvato l’elenco per l’affidamento di eventuali incarichi di patrocinio legale ad avvocati professionisti esterni all’ente in via residuale rispetto all’avvocatura interna diretta da Laura Baggio. L’avviso era stato pubblicato il mese di ottobre scorso, fissando la scadenza del termine per la presentazione delle domande il giorno 10.12.2021; entro il termine fissato per la presentazione delle istanze di partecipazione erano pervenute 112 domande; visti i verbali del gruppo di lavoro del13.04.2022, sono stati ritenuti idonei agli eventuali incarichi i seguenti professionisti: