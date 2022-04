CastaCanta Exxx…Polzive!!! I sindaci frignano: Ovan minaccia dimissioni, ma non le dà. Tira 2.000 euri/mese coi rimborsi. L’ex collega Pierluigi Molinaro lo fulmina: Siamo seri…

Il sindaco di Colloredo di Monte Albano tira 2.160 euri/mese, ridotto di un quinto perché dipendente tempo indeterminato, più 350 euri di rimborsi spese forfettarie ai quali non ha rinunciato. Circa 2.000 euri/mese. Chi lo ha costretto a candidarsi solo un paio di anni fa?

I sindaci frignano, malgrado il robusto aumento piovuto dalla regione. Dopo il primo cittadino di Sauris Ermes Petris, che non ha atteso l’annuncio, ma si è dimesso e formalizzerà fra 15 giorni l’atto, ha voluto prendersi la ribalta anche il sindaco di Colloredo di Monte Albano, il sahariano Luca Ovan. Dice: “Su 11 dipendenti in organico, ne restano 6 e uno va in pensione”. E’ strano che un sindaco eletto per la seconda volta non fosse al corrente della situazione del personale in organico. Dov’era quando si è candidato per la seconda volta? Perché non ha rinunciato? In questo senso, l’ex collega Pierluigi Molinaro, già sindaco di Forgaria e leader del gruppo dei sindaci anti-uti, lo incenerisce senza pietà è scrive su Twitter: “Il sindaco di Sauris coerentemente presenta le dimissioni, quello di Colloredo di M.A. le minaccia per apparire sulla stampa!!. Essere sindaco significa responsabilità. coerenza, dignità; si rappresenta una Comunità”. Molinaro infilza il povero Ovan: “Dov’è finita la fusione con il comune di Buja annunciata alcuni anni fa? Siamo seri, per cortesia“.

Luca Ovan non si dimetterà mai anche perché avrebbe potuto rinunciare a candidarsi nel 2019 quando, da solo, ha voluto sfidare la sorte solo per fare lo show da “sindaco operaio”. Col vantaggio che tira 2.160 euri mese, decurtati di un quinto per via che è dipendente alla Fantoni più 350 euri di rimborso spese forfettarie. Che vuol dire intascarli netti, anche se non non consuma benzina. Casta Canta. Friuli marcio.