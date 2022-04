CaligoRegionaliFvg Exxx…Polzive!!! Il pensiero stupendo di Giorgia Meloni: Da soli alle prossime regionali Fvg. Accordo con “Verde è Popolare” del furbacchione Rotondi. Test alle comunali.

E’ stato uno dei consiglieri politici politici più ascoltati di Berlusconi, Gianfranco Rotondi oggi è il leader di “Verde è Popolare” formazione dal tratto ambientalista di centrodestra quotato attorno al 2,5% a livello nazionale e con forti prospettive (il tema è d’estrema attualità) in periferia. In una recente intervista ad “Affaritaliani”, disegna il futuro del centrodestra trasformato dopo l’elezione di Mattarella: “L’ambiguità dei due Centrodestra, uno di governo e uno di opposizione, è durata anche troppo tempo. Non si regge un altro anno così. Difficile trovare una via d’uscita – commenta Rotondi – anche perché la situazione è complicata. Chi ha fatto due anni sostenendo Draghi e chi ne ha fatti due all’opposizione può forse fare un accordo elettorale, ma sempre meno credibile più passa il tempo. Ed è sempre più difficile che in fondo alla strada torni l’amore“. Per Rotondi non è da scartare l’ipotesi che Fratelli d’Italia possa andare da sola alle prossime elezioni politiche senza allearsi con Lega e Forza Italia. In tal senso, alle prossime regionali FVG tutto può succedere anche che, oltre a Fedriga o Patuanelli ( Iacop alle prese con una variabile tecnica ..), ci possa essere un candidato di Fratelli d’Italia-Verde é Popolare di Rotondi.

Le amministrative del 12 giugno potranno già dare una prima chiave di lettura.