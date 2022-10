SanVitoBollito Exxx…Polzive!!! Si mette male per Kronospan e il sindaco traditore: Il Tar ha accolto due domande di sospensione del decreto di esprorio dei terreni della Fileo.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia ha accolto l’istanza cautelare di sospensione dell’efficacia del decreto di esproprio promosso dal Consorzio Ponte Rosso contro i terreni di proprietà della Fileo. Il presidente ha fissato la data del 25 gennaio 2023 per la trattazione sul merito del ricorso. Le domande di sospensiva del decreto di esproprio erano state presentate dalla Fileo Srl e dai fratelli Borean. Come si ricorderà, la SilvaSrl, consociata della Kronospan, aveva presentata domanda in regione per la realizzazione di un magazzino di stoccaggio di rifiuti di legno avvalendosi della formula “Terreni in disponibilità”. In realtà i terreni sono stati venduti alla Fileo e il Consorzio voleva espropriare i legittimi proprietari per favorire gli avvelenatori austriaci.

Un’ordinanza clamorosa che mette in difficoltà il manipolo di intossicatori della bassa friulana guidato dal ducetto Agrusti e dal codazzo di pennivendoli al suo seguito: Il direttore generale del Consorzio, senza laurea, Daniele Gerolin, il Presidente Barel, l’amministratore unico della Kronospan Cendella e il sindaco fellone Alberto Bernava che aveva sprecato 10mila euri dei contribuenti sanvitesi (avvocato Luciano Striuli) per sostenere la causa espropriativa della Kronospan, in barba alle promesse elettorali. Traditi per l’ennesima volta i cittadini che lo hanno votato. A questo punto diventa complicata la seduta della Conferenza dei servizi in programma il 2 novembre. A meno di manovre spericolate il direttore Gabrielcic non potrà non tener conto del fatto che la consociata della Kronospan, ovvero Silva Srl, non è titolare dei terreni su cui aveva inoltrato la domanda per realizzare un deposito-monstre di rifiuti di legno provenienti da tutta Italia. Materiale che serve alla Kronospan per realizzare i pannelli di truciolare. Tutto da rifare. I due ricorsi erano stati proposti dalla Fileo Costruzioni s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Franco Zambelli, Vanessa Zecchin, Matteo Zambelli, Chiara Zambelli e Marco Grotto e da Enzo Borean, Guglielmo Borean e Pietro Borean, rappresentati e difesi dall’avvocato Luca De Pauli.