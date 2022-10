CuccagnaA&T2000 Exxx…Polzive!!! Alberto Rigotto è il nuovo presidente, vice Luciano Aita. Luigino Bottoni regista. Entrano nel CDA: Martinis, Adami e Zanchetta.

Assemblea molto partecipata quella che si è svolta ieri a Pasian di Prato (Ud) per eleggere i nuovi componenti del Cda di A&T2000, la società che fornisce il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti a 79 comuni. Dibattito molto acceso rispetto alla proposta calata sul tavolo dal rappresentante della Comunità Collinare Luigino Bottoni ovvero il ticket Rigotto-Aita. Tensioni rientrate dopo le mediazioni sia di Aita che di Bottoni. Alla fine il nuovo Consiglio di Amministrazione di A&T2000 è così composto: Alberto Rigotto presidente; Luciano Aita vice. I componenti indicati dai territori sono: l’ingegnere Stefano Adami per la Carnia; la biologa Valentina Martinis Comunità Torre e l’esperta di marketing Sandra Zanchetta Medio Friuli. Il vice sindaco di Codroipo Giacomo Trevisan è stato eletto presidente del controllo analogo; il sindaco di Pradamano Enrico Mossenta, presidente dell’assemblea del coordinamento soci. L’indicazione di Rigotto era germogliata qualche settimana fa quando il presidente Fedriga aveva garantito la “copertura” regionale e Gianpaolo Graberi aveva fatto un passo indietro. Il presidente della Comunità Collinare Bottoni, nella riunione di mercoledì sera aveva completato il cerchio aggiungendo al nome di Rigotto quello del presidente uscente Luciano Aita alla vice presidenza. Non casuale il timbro del presidente Fedriga su Rigotto; i retroscenisti intravedono un operazione di consolidamento delle relazioni del presidente sul territorio.