BiancaInvasione Exxx…Polzive!!! Salvini dovrà trasferirsi a Trieste: Sequestrato al porto un carico di 730 Kg di cocaina. Valore di mercato 20milioni di euri.

La Guardia di Finanzia nel corso della normale attività di vigilanza sul porto di Trieste ha intercettato, nei giorni scorsi, un carico di 730 kg di sostanza stupefacente, del tipo cocaina, proveniente dal Sudamerica e la cui destinazione è tuttora oggetto di ulteriori approfondimenti investigativi. Il prodotto era stato abilmente occultato all’interno di un container, in sacchi contenenti caffè. La scoperta è stata favorita dall’impiego di unità cinofile che hanno segnalato, in alcuni sacchi ispezionati, la sostanza stupefacente abilmente mischiata ai grani di caffè crudo, verosimilmente per confondere l’olfatto dei cani molecolari che, questa volta, evidentemente, non si sono fatti sviare nella loro ricerca. Il quantitativo di sostanza stupefacente, uno dei più rilevanti mai intercettati presso lo scalo portuale giuliano, avrebbe fruttato introiti per oltre 20 milioni di euro sulle piazze di spaccio e sarebbe stato idoneo a saturare una vasta area di “mercato” per un apprezzabile periodo di tempo, con grave nocumento per la salute dei “consumatori” finali di tali sostanze.