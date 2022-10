CuccagnaA&T2000 Exxx…Polzive!!! Graberi fa un passo indietro. La Comunità Collinare indica Rigotto presidente. Questo pomeriggio il voto in assemblea.

Con domani si apre in Friuli il grande risiko dei servizi. In questo caso A&T2000 che fornisce il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti in 79 comuni del Friuli, Carnia compresa.

E’ convocata per questo pomeriggio, ore 17 a Pasian di Prato, l’assemblea dei soci di A&T2000 che dovrà eleggere il nuovo Cda. Il precedente, al cui vertice si trovano: Luciano Aita, Gianpaolo Graberi e Marilena Domini era stato rinnovato in una rocambolesca riunione di due anni fa. Sembra che stavolta siano stati allontanati i pericoli di imboscate sul filo di lana visto che un elemento di chiarezza è stato portato dal vice presidente uscente Gianpaolo Graberi. Per evitare uno scontro deleterio all’interno del centrodestra, l’amministratore della Fuc ha deciso di fare un passo di lato evitando la conta. La scelta ha spalancato le porte al manager dell’Udinese, Alberto Rigotto che gode degli appoggi del presidente Fedriga e del portavoce Petiziol. La combinazione Graberi-Rigotto-Fedriga è emersa ieri sera durante la riunione dei sindaci della Comunità Collinare (33% delle quote in A&T2000) convocata a Colloredo di Monte Albano. L’indicazione è stata pressoché unanime su Alberto Rigotto presidente, aggiungendo anche il nome del vice: Luciano Aita. Il Cda, visto l’allargamento ai comuni della Carnia, sarà composto da 5 amministratori. Dopo il Collinare, il Friuli Centrale, il Medio e la Carnia dovranno esprimere un rappresentante. Questo pomeriggio l’esito.