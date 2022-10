FuoriDalCoro Exxx…Polzive!!! Mario Giordano e Maddalena Loy inventano il bidone dell’anno: Sui 320 milioni nessun conflitto. La società di Udine fa parte di una Fondazione di 49 partecipanti al bando.

Sono stati in molti, nella tarda mattinata di ieri, a chiamare Leopost per avere chiarezza sul caso della società di Udine “Orogenesis Srl” che, secondo un servizio riportato dalla trasmissione “Fuori dal Coro” di Mario Giordano, avrebbe partecipato singolarmente al bando per gestire un progetto di ricerca dell’Università di Padova per un valore di 320milioni di euri. In realtà la Orogenesis di Udine ha sì partecipato, ma all’interno di una Fondazione che raggruppa 49 imprese. Infatti, la Orogenis USA, società quotata in borsa, aveva chiesto un supporto tecnico in Italia per poter far parte della Fondazione e partecipare al bando promosso dall’Università di Padova. Per espressa volontà del professor Rizzuto, nella Fondazione siede Heiko von der Leyen partecipante al progetto di ricerca fondamentale per la salute pubblica. La scadenza era il 10 settembre 2022, la missione la seguente: Gestire il progetto di ricerca finanziato dal MUR nell’ambito del PNRR (2022 – 2026), nel rispetto dei tempi e delle clausole/vincoli imposti dal contratto di finanziamento e dagli obblighi assunti dalla Fondazione verso il Ministero, pianificare ed impostare la sostenibilità futura del progetto. Il Centro focalizza le sue attività in ambiti ad alto valore innovativo come la terapia genica applicata alla cura del cancro o ereditarie. In quanto al presunto conflitto d’interessi contestato durante il servizio andato in onda a “Fuori dal Coro” e ripreso da Leopost, occorre ribadire che la figura di Heyko von der Leyen è stata scelta dal Consiglio di Sorveglianza della Fondazione. Il professore Rizzuto docente di patologia generale spiega il motivo della scelta: «Gran parte del finanziamento ottenuto, ovvero 316 milioni di euri, va agli enti di ricerca pubblici e gli altri 4 ai privati partecipanti perchè le indicazioni contenute nel bando di concorso prevedono una collaborazione tra pubblico e privato». L’obiettivo è quello di costruire una filiera di ricerca e innovazione che permetta all’Italia di essere competitiva nelle tecnologie su cui si basano le cure sempre più mirate.