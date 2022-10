PolverieraCervignano Exxx…Polzive!!! Nella bassa friulana il primo sgarbo al nuovo Governo: Ipotesi centro accoglienza per una 50ina di extracomunitari.

La notizia é stata diffusa dal Messaggero Veneto e ha già provocato le prime tensioni all’interno della maggioranza del sindaco Balducci. L’ipotesi di individuare nel comune del segretario provinciale di Fratelli d’Italia un centro accoglienza straordinario di extracomunitari, sta agitando i vertici regionali dei Benito Remix. Secondo fonti raccolte in piazza Indipendenza, il sito individuato per accogliere i migrantes potrebbe essere quello della palazzina ex guardia di finanza di via Caiú. La stessa opposizione, all’oscuro dell’iniziativa, fa sapere che é inusuale che nessun consigliere sia stato informato dell’iniziativa. Sia Loris Petenel che Andrea Zampar (Lista Il Ponte) chiedono che un tema così delicato per il tessuto sociale del comune venga discusso in consiglio comunale e la cittadinanza adeguatamente infornata. In maggioranza bocche cucite. L’impaccio é forte se si pensa che la maggioranza é ancora inebriata dalla vittoria del centrodestra e dal riflesso di Giorgia Meloni al Governo. Un caos politico inaspettato giunto nei giorni della fiducia al primo Governo di Fratelli d’Italia.