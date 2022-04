SanVitoBollito Exxx…Polzive!!! Maggioranza nel caos. Delle Fratte spiega come Bernava ha coglionato i Sanvitesi: Perché le delibere sul Pac non sono state portate in consiglio?

La vicenda sta mettendo d’impaccio l’intera comunità sanvitese. Un sindaco che per farsi eleggere ha infinocchiato l’intero contado, si scopre che si è arreso di fronte alla possibilità oggettiva di pregiudicare significativamente l’iter di sviluppo della Kronospan nella zona industriale Ponte Rosso . Il retroscena lo svela il consigliere comunale Valerio Delle Fratte, quando, lui solo e prima delle elezioni, aveva chiesto a Bernava di firmare la convocazione di un consiglio comunale per discutere la delibera sul Pac ed evitare la giunta aperta come poi avvenne. Il peccato originale dell’archiviazione dell’annullamento di questi giorni è stato commesso proprio in quella circostanza. La discussione in consiglio avrebbe fatto emergere tutte le contraddizioni, le ingiustificate improrogabilità degli atti, le urgente farlocche e i sotterfugi che si annidano nel Piano Attuativo della zona industriale Ponte Rosso e l’ex Eridania dove dovrebbe sorgere un nuovo centro commerciale di 16mila mq. C’è il sospetto che il feeling fra l’allora candidato sindaco Alberto Bernava e il ducetto della Delizia Agrusti (é accusato dalla Procura di Treviso di corruzione di un alto ufficiale della Guardi di Finanza), fosse germogliato in quella fase .

Valerio Delle Fratte non le manda a dire, e, mentre il sindaco fellone tenta di rimediare malamente al pasticcio dell’archiviazione, il consigliere attacca: “Che figuraccia? (…) e ora? Si dimetteranno? Ci spiegheranno finalmente perché non chiesero alla ex giunta di portare quella delibera in Consiglio comunale (come fece il sottoscritto, da solo)? O si continuerà con atti interlocutori sperando che sia qualcun altro a togliere le castagne dal fuoco?”. L’ultima osservazione è quella che mette in evidenza la volontà della giunta Bernava di far scivolare all’esterno della maggioranza tutto ciò che riguarda Kronospan. Il Comitato ABC che più altri ha sostenuto il sindaco, sta predisponendo un ricorso al Tar contro la delibera di giunta comunale in seduta aperta che adottava il nuovo piano attuativo. Dopo aver fregato i sanvitesi, in maggioranza si lavano le mani. Dal canto suo, il sindaco Bernava ha consegnato in rete un comunicato in cui spiega che: “abbiamo valutato ogni contributo, compreso il parere della regione, arrivando alla conclusione che per il nostro Comune l’azione da noi giudicata più corretta era quella di archiviare. E cosa avremmo dovuto fare, andare avanti sapendo di far perdere al comune un ricorso? Certo che no: non avremmo raggiunto il risultato e avremmo sottoposto il nostro Comune ad un pericoloso contenzioso.