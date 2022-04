CivibankFvg Exxx…Polzive!!! La regione si schiera con Sparkasse. Friulia Spa aderisce all’Opa. Balla la poltrona della Del Piero-DM Elektron di Buja (Ud). Oggi partono le offerte.

Michela Del Piero presidente del Cda di Civibank ritiene che il corrispettivo dell’offerta di Sparkasse “non riflette adeguatamente il valore delle azioni e, di riflesso, dei warrant”. Inoltre, per la presidente, che è stata amministratore unico di DM Elektron di Buja ed è attualmente vice presidente del partito politico regionale “Cittadini per il Presidente” che fa capo all’avvocato Bruno Malattia di Pordenone, le mosse di Sparkasse sarebbero “intempestive”.

Ieri Friulia, la finanziaria controllata dalla Regione Friuli Venezia Giulia ha comunicato che aderirà all’OPA promossa da Sparkasse su Civibank. Il CdA della società, presieduto dalla leghista Federica Seganti ha sottolineato che l’operazione è “in grado di mettere a sistema due istituti di credito a forte vocazione territoriale” e che “l’operazione consentirà di mantenere una cultura del fare banca legata al territorio di appartenenza ed un legame costante con privati ed imprese, sviluppando efficienza e profondità di prodotto e rispondendo al contempo alle richieste di aggregazione che stanno caratterizzando il mercato del credito”. Friulia detiene l’1,43% del capitale di CiviBank. Tuttavia per Civibank l’Opa resta ostile e l’offerta, sebbene non definibile come «tecnicamente incongrua», «non riflette adeguatamente il valore delle azioni, e di riflesso dei warrant» di CiviBank.

Intanto gli altoatesini fanno i conti con i nuovi soci. Dopo che Fondazione Caritro è entrata in Sparkasse con una quota dell’1,86% e contestualmente Stiftung Fondazione Sparkasse di Bolzano è diventata socio di Isa con una quota del 4,59% aumenta il numero di azionisti istituzionali CiviBank (banca di Cividale) che hanno assunto impegni di adesione alle Offerte promosse dalla banca altoatesina. Ieri, la Finanziaria controllata dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Friulia Spa, che detiene l’1,43% del capitale sociale di CiviBank, si è impegnata ad aderire all’offerta con tutte le proprie azioni. La somma delle azioni CiviBank, oggetto degli impegni di adesione sottoscritti sino alla data odierna, ammonta pertanto, insieme alla partecipazione già detenuta da Sparkasse, al 35,54% del capitale sociale di CiviBank. Le offerte partiranno con oggi ed a questo punto, avendo definito al 45% la Soglia Minima, non rinunciabile, a partire dalla quale l’offerta sulle azioni potrà considerarsi realizzata con successo, saranno sufficienti ulteriori adesioni nel periodo di offerta per una quota complessiva di poco inferiore al 10%. Come indicato nel documento di offerta pubblicato lo scorso 31 marzo, le offerte sulle azioni e sui warrant termineranno il 6 maggio 2022, salvo un’eventuale proroga.

Il Presidente Gerhard Brandstätter ha dichiarato: “La nostra è un’operazione che nei fatti sta riscuotendo un ampio consenso a dimostrazione del fatto che il progetto piace e che il prezzo di offerta viene giudicato adeguato”.