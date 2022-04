Delinea. Le osservazioni sull’inammissibilità del referendum sull’eutanasia.

La Corte Costituzionale ha depositato le motivazioni sulla inammissibilità del referendum abrogativo dell’omicidio del consenziente. Quando viene in rilievo il bene “apicale” della vita umana, afferma la Corte, «la libertà di autodeterminazione non può mai prevalere incondizionatamente sulle ragioni di tutela del medesimo bene, risultando, al contrario, sempre costituzionalmente necessario un bilanciamento che assicuri una sua tutela minima». Una disposizione come quella dell’articolo 579 del codice penale “omicidio del consenziente” può essere quindi modificata e sostituita dal legislatore, ma non puramente e semplicemente abrogata, senza che ne risulti compromesso il livello minimo di tutela della vita umana richiesto dalla Costituzione. Secondo la Corte le situazioni di vulnerabilità e debolezza non si esaurirebbero nella minore età, infermità di mente e deficienza psichica, ma possono connettersi, anche a fattori di varia natura -affettivi, familiari, sociali o economici- aggiungendo poi che «l’esigenza di tutela della vita umana contro la collaborazione da parte di terzi a scelte autodistruttive […] che possono risultare, comunque sia, non adeguatamente ponderate, va oltre la stessa categoria dei soggetti vulnerabili».